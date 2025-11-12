Jeanette leda fra start til mål og tok VM-gull

Jeanette Hegg Duestad tok en etterlengta seier dag: VM-gull på OL-øvelsen 50 meter match mangla på merittlista før årets VM i Kairo.

Skytterstjernen Jeanette Hegg Duestad (26) ble verdensmester på den olympiske øvelsen 50 meter match i Kairo i Egypt i dag onsdag 12. november 2025. Etterpå pusta hun letta ut, skriver VG:

Etter en intens finale kunne Re-jenta juble for karrierens andre individuelle VM-gull. Hun har tidligere gått til topps på 300 meter match. Det skjedde i 2022.

Holdt tankene i rett spor

– Ærlig talt er dette mest av alt en lettelse. Sesongen min har vært så god, og dette store mesterskapet har vært litt vanskelig. At jeg klarte å holde presset oppe gjennom hele VM-finalen er selvsagt gledelig, men mest en lettelse, sa vinneren etter at milepælen var i boks.

– Jeg ønska meg en medalje i dag, men man kan ikke bare bestille noe sånt, og særlig ikke gullet. Jeg visste at jeg måtte jobbe hardt, og med alle disse unge jentene som jaktet bak meg ble det en tøff finale.

– Jeg synes jeg klarte meg bra og holdt tankene i rett spor hele veien.

Tøff kvalifisering

Jeanette hadde bunnsolid skyting hele veien, gjennom kvalifisering og finale, der hun leda hele veien. En av karrierens største triumfer ville Hegg Duestad feire på ganske så nøkternt vis, ifølge VG:

– Nå skal jeg bare ta dette innover meg og gi meg sjøl en applaus. Så skal vi på en runde som turister og se pyramidene og museer. Det blir en fin kveld.

Jeanette har i en årrekke vært en av verdens aller beste rifleskyttere. Men VM-gullet på 50 meter match har mangla på merittlista.

Fra arkivet: Jeanette Hegg Duestad er Årets idrettsnavn i Re 2015:

