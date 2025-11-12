Her kommer Tine med en pengegave til gamle trakter

Når det drøsser pengegaver over frivilligheten i Re, kommer en av bygdas største idrettsprofiler med sjekken.

Det er nemlig mulig å søke midler til allmennyttige formål fra Sparebanken Norge, tidligere Sparebanken Sør og Sparebanken Vest. Det var ikke Mathias Johnsen og Fon ungdomslag klar over, før det ble nevnt i prat med bygdas store håndball-pensjonist.

Hun har jobba i banken siden 2019, ved siden av en strålende håndballkarriere som starta i Ramnes IF som lita jente. Tine Stange (39) spilte for Larvik så seint som tidligere i år, men da skjønte hun at det var nok. Nok en gang.

Comebackene sitter løst

Hun la offisielt opp som håndballspiller i 2023, etter 19 sesonger for Larvik. Men så fortsatte hun å trene med laget, for det sosiale. Da har det også blitt noen kamper, – siden jeg har lisens og alt sånt, forteller Tine til ReAvisa.

– Men det blir tyngre og tyngre å holde nivået, så jeg veit nå at NÅ er det slutt, sier hun og ler. Vi andre på Vonheim denne torsdagen tviler litt på det. Comebackene sitter løst for Tine Stange.

Hun hadde, da hun egentlig la opp, spilt 433 kamper for Larvik, med 894 scoringer. Hun har vært med å vinne Champions League og flere europeiske titler, her hjemme i Norge har det blitt 12 NM-gull, 11 seriemesterskap og 11 seiere i sluttspillet.

I tillegg er hun Norgesmester i sandhåndball, kanskje ikke så velkjent oppi alt. Og alt sammen starta i Ramnes-håndballen her i Re.

50 landskamper, 71 mål

Tine Stange debuterte på landslaget 21. juni 2007, i en kamp mot Sør-Korea. I åra 2007 – 2016 spilte hun 50 landskamper og scora 71 mål, ifølge Larvik håndballklubb sitt avskjedsintervju da hun la opp for to år siden – sånn egentlig.

Med landslaget ble det EM-gull og VM-bronse. Som lita jente var Tine så mye hun bare kunne være i Ramneshallen. Ellers hang hun mye på Vonheim, der det var 4H, barneklubb, teater og revy og juletrefester og etter hvert fester i ungdommen.

– Jeg har hatt det så gøy her, tenk alle timene jeg har vært her som liten og etter hvert i ungdomstida. Jeg veit hvor viktig dette lokalet er for alle, små og store. Derfor er det gøy at denne gaven fra min arbeidsgiver, som jeg er veldig stolt av, kommer til nytte.

– Jeg hører at Vonheim fortsatt er mye i bruk, og det er flott!

Aldri vært mer aktivitet på lokalet

Det kan Mathias Johnsen bekrefte på vegne av ungdomslaget: – Det har aldri vært mer aktivitet her, tror jeg. Det er folk her så å si hver dag, hele uka lang, med møter, korøvelser, foreningsarbeid. Hver helg skjer det noe. Det er nesten så vi sliter med å finne ledig plass til våre egne eventer, forteller Mathias.

Det er kviss og pøbb og fester og mye mer, og fram mot jul blir det den tradisjonelle kinoen for barna i bygda. God, gammeldags bygdekino med popcorn og hygge, forteller Mathias.

Som er glad for å endelig ha penger til å bytte ut mange gamle bord som bærer sitt preg av å ha vært inventar på bygdefester.

– Det hender det er noen som prøver seg på dansing på bordene. Nå får vi kjøpt inn nye og mer solide bord, det setter vi så umåtelig pris på.

– Mye penger for oss

Det er også plenty med dugnader på huset. Det siste som er gjort er å få på plass et renseanlegg, med støtte fra en annen stiftelse. De siste par åra har det blitt bytta ut vinduer og det er ny kledning rundt baut. Hele bygget er også malt på dugnad.

– Bygdefolket stiller opp for huset, holder det i orden, og fyller det med aktivitet. Det er bare å komme med flere forslag til hva vi skal bruke det til, oppfordrer Mathias via lokalavisa.

Han minner om at kontingenten sendes ut i disse dager til alle medlemmer av Fon ungdomslag. Sjøl om alt gjøres på dugnad, koster det penger å drifte et hus som dette.

Uten støtte som den sjekken Tine Stange kommer med denne torsdagen, så hadde det heller ikke gått. 49.000 kroner er mye penger for ungdomslaget, forteller han.

Trives i banken

Tine er autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Norge i Sandefjord, der hun etablerte seg med mann og to barn for noen år siden, med kort vei til håndballen i Larvik. Selvfølgelig er hun også håndballtrener for laget til eldstemann som spiller på Sandar.

Til daglig jobber hun med lån, sparing og forsikring. Å reise ut på oppdrag som dette, der penger fra bankens overskudd blir gitt til gode formål, det er en stor bonus i en ellers fin jobb.

– Det er veldig meningsfylt å møte folk og hjelpe dem til å få en god løsning for sin økonomi, tenke langsiktig og lurt. Blir jeg din rådgiver, så er det meg du møter og jeg følger opp mine kunder.

– Vi er fortsatt en skikkelig lokalbank.

