– Dette vil vi gjenta ett par ganger i året

Å samle frivilligheten til en felles drodling om ideer, utfordringer og mulige samarbeid var nyttig allerede i første forsøk, så dette skal gjentas framover.

Bak “Dialogkafe for frivilligheten i Re” på tampen av oktober sto Rina Winnem Tønder, leder for Re frivilligsentral, og Randi Vermelid, ungdomskoordinator i Ung i Tønsberg.

– Kommunen kan koordinere, reint praktisk betyr det: Hvor kan dere låne lokaler? Hvor og hva kan søkes av stiftelser og offentlige midler? Hvem ville det vært lurt å samarbeide med?, inviterte de via lokalavisa.

Sådd noen frø til nye ideer

Møtet var veldig nyttig, får ReAvisa referert fra både frivillige, foreninger og Rina som frivilligsentral-leder. Det ble nøsta opp i noen misforståelser, og det ble sådd noen frø til nye ideer som kan gjøre bygda vår til et enda bedre sted å bo.

– Vi hadde en skikkelig «workshop» med rundt tredve oppmøtt, forteller arrangørene Rina og Randi til ReAvisa.

Tanken nå er å arrangere dette to ganger i året framover. Det vil bli varsla i lokalavisa.

