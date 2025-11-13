Dato: av

Julegaveinnsamling i Re – for 15. året på rad

JULEGAVEØNSKER: Du kan bidra til en bedre jul for alle, også i år. Dette er 15. året med julegaveinnsamling her i Re. Foto: Julegleden, Tønsberg kommune.

Mange trenger en håndsrekning i forbindelse med jula og nå kan du bidra, for julegaveønsketreet er oppe på Re-torvet – tradisjonen tro.

Som alltid, hvert år gjennom 15 år, er juletreet med ønskelapper på plass i 2. etasje på Re-torvet. Tiltaket er nå et samarbeid mellom Re Røde Kors, Lions, Tønsberg kommune, Kirkens bymisjon og lokalt næringsliv.

Dette starta opp i Re Røde Kors sin regi i 2011 og har blitt en tradisjon som nå er inne i sitt 15. år, der julegavene går til barn og ungdom i familier med dårlig råd. Innkjøpte gaver leveres som før på barneklesbutikken Stor og liten.

Noen gruer seg til jul

VIKTIG TRADISJON: Bildet er fra da Revetal ungdomsskole-elever hjalp til med å sortere gavene det aller første året med julegaveinnsamling her i Re, tilbake i 2011. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

For ett par år siden gikk flere aktører sammen om julegaveinnsamlinga, etter at Re Røde Kors hadde stått for det aleine med sine frivillige i en årrekke. Da fikk også prosjektet navnet «Julegleden».

– Målet med Julegleden er å samordne de forskjellige aktørenes innsats inn mot jula, forteller Randi Vermelid, ungdomskoordinator Ung i Tønsberg, til ReAvisa.

– Jula er en høytid de fleste gleder seg veldig til. Likevel ser vi at flere og flere strever med å få endene til å møtes og gruer seg til jul.

– Vi har som mål og ønske å kunne bidra til at barnefamilier får en god jul – til tross for vanskelige tider.

Kort om julegaveinnsamlinga i Re:

  • Alle som vil kan plukke med seg en lapp fra julegaveønsketreet.
  • Så skaffer du det som står på lappen, får det pakka inn og fester lappen på pakken.
  • Så legger du handleturen til Re-torvet og leverer julegaven til Stor og liten.

PROSJEKTLEDER I RE: Randi Vermelid i Tønsberg kommune holder i trådene for julegaveinnsamlinga i Re, nå under navnet Julegleden. Tradisjonen med juletre med julegaveønsker er blitt adoptert fra Re-torvet og innført også på Farmandstredet i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

