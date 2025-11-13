Julegaveinnsamling i Re – for 15. året på rad

Mange trenger en håndsrekning i forbindelse med jula og nå kan du bidra, for julegaveønsketreet er oppe på Re-torvet – tradisjonen tro.

Som alltid, hvert år gjennom 15 år, er juletreet med ønskelapper på plass i 2. etasje på Re-torvet. Tiltaket er nå et samarbeid mellom Re Røde Kors, Lions, Tønsberg kommune, Kirkens bymisjon og lokalt næringsliv.

Dette starta opp i Re Røde Kors sin regi i 2011 og har blitt en tradisjon som nå er inne i sitt 15. år, der julegavene går til barn og ungdom i familier med dårlig råd. Innkjøpte gaver leveres som før på barneklesbutikken Stor og liten.

Noen gruer seg til jul

For ett par år siden gikk flere aktører sammen om julegaveinnsamlinga, etter at Re Røde Kors hadde stått for det aleine med sine frivillige i en årrekke. Da fikk også prosjektet navnet «Julegleden».

– Målet med Julegleden er å samordne de forskjellige aktørenes innsats inn mot jula, forteller Randi Vermelid, ungdomskoordinator Ung i Tønsberg, til ReAvisa.

– Jula er en høytid de fleste gleder seg veldig til. Likevel ser vi at flere og flere strever med å få endene til å møtes og gruer seg til jul.

– Vi har som mål og ønske å kunne bidra til at barnefamilier får en god jul – til tross for vanskelige tider.

Kort om julegaveinnsamlinga i Re:

Alle som vil kan plukke med seg en lapp fra julegaveønsketreet.

Så skaffer du det som står på lappen, får det pakka inn og fester lappen på pakken.

Så legger du handleturen til Re-torvet og leverer julegaven til Stor og liten.

