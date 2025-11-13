Re-etablerer «Julaften for alle» – ti år siden sist

Det er noen som sitter aleine i jula, og det vil de frivillige i Matutdelinga i Re gjøre noe med. Ti år siden forrige gang det ble arrangert, blir det «Julaften for alle» igjen. I en “light-versjon”.

ReAvisa skreiv om ideen for to år siden, da de frivillige gjerne ville holde de flotte lokalene på Brårsenteret oppe på julaften – men ikke fikk lov av Tønsberg kommune. Til sterke reaksjoner, blant annet fra tidligere ordfører i tidligere Re kommune, Thorvald Hillestad.

– Vi har fire uker sommerstengt. Vi har stengt i jula. Da folk kanskje trenger en slik møteplass som dette ekstra mye. Vi spurte om å få låne nøkler, men det fikk vi nei til. Folk satt aleine på julaften, fortalte Torbjørn Brunstøl, frivilligleder for Matutdelinga i Re, til ReAvisa den gang.

Re-starter noe bra

Nå, to år seinere, har pipa fått en annen lyd: Torbjørn og hans gjeng med frivillige skal i samarbeid med Re frivilligsentral holde Brårsenteret åpent på julaften. Da kan alle som vil komme for pepperkaker, gløgg, julehygge og en prat.

– Dette er Matutdelinga sitt initiativ, og hvis flere frivillige og foreninger vil være med, så veldig gjerne det! Fra Frivilligsentralen sin side heier vi bare på dette og synes det er veldig bra at noen har lyst til å få i gang dette igjen, sier Rina Winnem-Tønder, leder på Re frivilligsentral.

– Kanskje dette bare er starten på noe som kan bli enda større, en hel julaften med julemiddag, underholdning, med mer. I år blir det en «light-versjon».

Ti år siden sist

En gang i tida var det «Julaften for alle» på Brårsenteret i regi av den gamle Re frivilligsentral. Det var en helaften med juleribbe, julenisse og underholdning, med mange frivillige som bidro og spons fra næringslivet. Det forsvant i kommunal regi da den gamle Re frivilligsentral ble lagt ned i 2012.

Etter det vi kan se av ReAvisa-arkivene var den siste «Julaften for alle» i kommunal regi på julaften 2011. Da tok det private næringslivet over, Roger Noren som dreiv Restauranten på Revetal den gang syntes det var for gæli å ikke ha «Julaften for alle».

Det ble krevende for en privat aktør å stå for dette aleine, så det ble oppretta en forening «Julaften i Re» som førte tradisjonen videre i lokalene til Restauranten. Det varte da noen år, før den siste julaften med dette opplegget ble arrangert i 2015.

Ingen påmelding

Ti år har gått, med mange initiativ. Men ingen har blitt noe av, mest fordi de frivillige ikke har fått låne lokaler. Nå ordner det seg, og det blir en «light-versjon» av tidligere «Julaften for alle»: – Det blir ikke julemiddag, men pepperkaker og julekos og julestemning.

Brårsenteret vil være oppe fra klokka 12.00 til 14.00 på julaften, og alle som vil kan stikke innom. Vi har ingen påmelding, det er bare å komme.

Rina forteller at «Julaften for alle» var blant de første ideene som ble spilt inn ved re-etablering av Re frivilligsentral.

Mange er aleine i jula

– Det er mange som husker tilbake til dette trivelige arrangementet, de forteller om hvor moro og fint og givende det var. Det trengs flere frivillige til dette, så det er bare å melde seg hvis du vil bidra til en bedre julaften for alle.

– Det er mange grunner til at man er litt ensom på julaften, det kan være skilte foreldre uten barn dette året, det kan være enker og enkemenn, og så videre. Uansett kan det være ekstra tungt å være aleine på en sånn dag.

At «Julaften for alle» var det siste som skjedde før den gamle frivilligsentralen ble lagt ned og noe av det første som skjer etter at den ble gjenåpnet, er flott, mener trioen rundt bordet på Brårsenteret.

Også åpent 2. juledag

De frivillige holder også åpent 2. juledag, med samme opplegg, i samme tidsrom fra klokka 12.00 til 14.00. Arrangementet er rusfritt og åpent for alle. – Vi fyrer opp bålpanna ute og har stor plass inne. Her vil alle ha et sted å gå til, inviterer Torbjørn via ReAvisa.

Han får god hjelp av Kari Giil til å organisere dette. – Dette er helt lavterskel, ingen påmelding, godt med plass.

– Vi er her, uansett. Så det er bare å komma.

