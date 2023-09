Flere og flere trenger hjelp: – Ti flere på ei uke

Nå er tallet oppi 200, bare her i Re, som mottar mat-hjelp fra tREffpunktet på Brår. – Folk flest veit neppe omfanget, sier frivillig-leder Torbjørn. – Det har du nok helt rett i, sier Thorvald Hillestad, som innrømmer at han ble overraska over ståa.

Thorvald Hillestad (71) valgte å legge turen innom tREffpunktet på Brår i den siste uka før valget. I morgen blir det det siste kommunestyremøtet. I går var det det siste gruppemøtet. Kanskje.

For som du kan lese i denne saken, er det langt ifra sikkert at den lokalpolitiske fartstida er over, sjøl om 71-åringen står helt nede på sisteplass på Senterpartiets liste. Det er opp til velgerne å avgjøre, gjennom personstemmer og slengere.

Små og store møteplasser er viktig

– Hvis folk har lyst til å ha med denna figuren videre, så er det egentlig fullt og helt opp til velgerne i valget, sier Thorvald over en kaffikopp på tREffpunktet på Brår.

Her sørger de for matutdeling, matlaging og en sosial møteplass. Det å være sosial, det er viktig, mener Thorvald. Han var ordfører i hele Re kommunes eksistens.

– Det fine med deg, var at du satt der på Re-torvet med kaffikoppen, så alle kunne slå av en prat, sier en frivillig.

Kan ikke mure meg inne på et kontor

– Ja, det var hyggelig det. Jeg mener jo at vi folkevalgte, og jeg som ordfører, kunne jo ikke mure meg inne på et kontor. En må værra ute blant folk, sier Thorvald.

– Da hendte det rett som det var at noen sa «heisan, deg skulle jeg snakka litt med», åsså fikk jeg vite noe som var veldig nyttig.

Ordførerens hjørne var en fast greie, og kanskje mer «ordførerens stolpe», på Re-torvet.

Må legge til rette for frivilligheten

Folka på tREffpunktet mener rammene for frivilligheten strammes inn i nye Tønsberg kommune, og de spør Thorvald med nesten 40 års fartstid i lokalpolitikken om hvor mye frivilligheten blir nevnt i styre og stell?

– Det er veldig mye! Frivilligheten er høyt skatta, svarer Thorvald, som viser til gamle Re kommune, der han og Senterpartiet søkte løsninger til det beste for foreninger og frivillighet i bygda.

– Frivilligheten sørger for så mye bra, at vi må bare legge forholda til rette – ikke gjøre det motsatte, der frivilligheten opplever at de møter motstand.

Overraskende stort behov

– Vi må heller olje maskineriet. Og det følte jeg at vi fikk til i gamle Re kommune. Det er minst like viktig nå i nye Tønsberg kommune, sier Thorvald i prat med ReAvisa.

– Det er to ting som slår meg: Det ene er overraskelse over at behovet for matutdeling er så stort, her i Re, og at det bare blir større og større. For det blir tydeligvis det.

– Det andre er at jeg er superimponert over den innsatsen de frivillige gjør. Det viser litt hva vi er vant med i Re: Vi står sammen og bidrar i flokk.

Skeptisk til sentralisering

– Og det må vi fortsette med. Jeg vil jo oppfordre alle som kan bidra til å gjøre det. Det er flott å se åssen dette fungerer. Det er bare å applaudere, sier en engasjert gammel-ordfører i gamle Re kommune.

En av de frivillige ser med skepsis på at mye blir sentralisert inn til Tønsberg by etter kommunesammenslåinga. Det gjelder NAV, psykiatri og rus:

– Det er kanskje ikke så lurt å sende de som sliter inn til sentrum, sier Terje Evensen, diakon i Revetal menighet.

Viktig med folk fra Re i styre og stell

– Bare det å være på VKT (busstasjon i Tønsberg, red anm) bugner av fristelser for folk som sliter, forteller en frivillig. De er kritiske til at tjenester forsvinner fra Re.

– Det er derfor det er så viktig å få inn folk fra Re i det nye kommunestyret, mener Thorvald. Han får også vite om en annen forskjell:

Frivilligsentralen i by’n har åpent hele året, mens de frivillige på tREffpunktet på Brår ikke får lov til å holde åpent i ferier.

Stengt i Re – åpent i by’n

– Vi har fire uker sommerstengt. Vi har stengt i jula. Da folk kanskje trenger en slik møteplass som dette ekstra mye. Vi spurte om å få låne nøkler, men det fikk vi nei til. Folk satt aleine på julaften, forteller frivilligleder i Re Torbjørn Brunstøl.

– Hva var grunnen til det da?, spør Thorvald hoderystende. Alle rundt kaffibordet mener de frivillige burde fått den tilliten, og holdt åpent i feriene – som det er åpent i by’n.

– Et ting er det sosiale, og psyken til folk som blir sittende aleine. Det andre er at matutleveringa stopper opp, også, forteller en oppgitt Torbjørn.

Viktig med et lokalt tilbud i Re

Annichen Pettersen er daglig leder for Frivilligsentralen i Tønsberg, og har vært det i 23 år. Hun forteller at tREffpunktet er viktig på så mange måter. Her får man et sosialt nettverk, venner – mange får tilbake trua på livet.

Hun forteller også at nye Tønsberg er en langstrakt kommune, der det kan være vanskelig for de frivillige å komme seg rundt – derfor er det viktig med lokale tilbud, som dette i Re.

Her er det åpent hver hverdag, utenom ferier.

Flere og flere trenger hjelp

Og de frivillige møtes hver tirsdag. Her er det både matutdeling og matservering. Og det blir bare flere og flere som trenger hjelp til å få endene til å møtes, som mottar matkasser fra tREffpunktet:

– Bare siden sist, har det kommi ti til – da er vi oppi 200 mottakere av matkasser, forteller frivillligleder Torbjørn til ReAvisa.

Her kan de også tilby hjelp til barnebursdager, og de starter opp en spleis til å finansiere utdeling av julemat til jul.

