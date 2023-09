Thorvald er inne i sin siste uke som folkevalgt – kanskje? – Mest av alt er jeg takknemlig

Dette kan være siste innspurt, etter et langt liv i lokalpolitikken. Den siste vaffelen ute på valgkamp-oppdrag ble spist på tREffpunktet på Brår. Thorvald Hillestad mener den frivillige innsatsen de legger ned her er imponerende. Les mer om det i denne saken.

Thorvald Hillestad (71) har sin siste uke som folkevalgt – kanskje. En lang lokalpolitisk karriere, der Thorvald ble «høvdingen av Re», kan gå mot slutten.

35 år etter at han første gang ble ordfører, og nesten 40 år etter at han ble valgt inn i kommunestyret første gang, er han langt ifra sikker på å få plass i det nye kommunestyret etter valget.

Ikke sikra plass – for første gang på nesten 40 år

– Det er noe helt annet nå, enn tidligere, sier 71-åringen som ble valgt inn første gang i kommunestyret i gamle Våle kommune i 1984, som 32-åring. Etter en periode i kommunestyret, ble han ordfører i den neste – som 36-åring.

Og siden den gang har han vært sikra plass i kommunestyret, og han var etter hvert i praksis sikra ordfører-kjedet. Med stor oppslutning vant han hele fire direkte ordførervalg i Re-tida.

Det er norgesrekord. Thorvald satt to perioder som ordfører i gamle Våle kommune, og hele Re kommune-tida – enda en rekord.

Sier han er listefyll, men kan bli valgt inn

Nå står Thorvald helt nederst på lista til Senterpartiet. Der finner vi ordføreren gjennom hele Re kommunes eksistens. Men sisteplass på lista betyr ikke at han ikke har sjans til å bli med videre i lokalpolitikken.

– Jeg ble spurt, og sa meg villig til å stå på lista, mest som listefyll. Det er greit å ha navnet sitt der. Så forventer jeg ikke noe mer enn det, sier Thorvald Hillestad (71) til ReAvisa.

På ei liste med 19 navn, står navnet hans helt nederst, på en 19. plass. Men det har veldig liten praktisk betydning.

«Høvdingen» står helt nederst på lista

For du og alle og enhver som stemmer kan påvirke listene ganske så mye, gjennom personstemmer og slengere der du kan gi et løft til folk på andre lister enn det partiet du stemmer på:

Personstemmer er krysset du kan sette ved en eller flere kandidater i det partiet du stemmer på. Slengere vil si at du fører på navn fra en annen liste enn fra det partiet du stemmer på.

Og er det en som har vist hva personlig popularitet har å si i lokalvalg, så er det denne karen – som vant rekordmange fire direkte ordførervalg i gamle Re kommune.

Opp til velgerne å bestemme

Thorvald, som står på 19. plass av 19 Senterparti-kandidater, stiller egentlig så å si likt med resten av lista, til og med opp til tredjeplassen. Bare de to på topp, Karoline Lie og Svein Holmøy, har stemmetillegg fra partiet.

Det betyr at topp-to-duoen vil stå på toppen av lista etter valget, uansett. Det skal veldig mye til at en uten stemmetillegg kan passere de med stemmetillegg.

Men Senterpartiet vil nok få inn flere representanter enn bare de to med stemmetillegg – og da stiller resten av lista så å si likt i kampen om resten av setene.

Har en real sjanse

Også Thorvald helt nederst på lista. Det eneste som slår inn, er hvis to eller flere kandidater får like mange personstemmer og slengere – da spiller rekkefølgen på lista inn. Men det er en teoretisk mulighet som sjelden slår til.

Så konklusjonen er og blir at Thorvald har en real sjanse til å henge med videre i styre og stell. Likevel snakker Thorvald ned sine egne muligheter i prat med ReAvisa:

– Det ville vært overraskende, sier han om muligheten for å fortsatt være folkevalgt. Men like mye som overraskende, ville det vært hyggelig.

Viktig å være med en periode

– Hvis velgerne gir meg den boosten oppover lista, så ville det vært veldig hyggelig. Det er klart det. Men det er jo gode grunner til at jeg ville stå der nede, og ikke lenger oppe.

– Når det gjelder de øverste på lista, så mente jeg at det var på tide med nye fjes, sier Thorvald som leda valgkomiteen som foreslo Karoline Lie (26) som ordførerkandidat.

– Jeg var innstilt på å henge med den første perioden i nye Tønsberg kommune, jeg mente og mener at det var viktig å være med en periode.

– Litt rart – men ikke trist

– Det var for å svare for Re og historien vi har her, forklarer Thorvald til ReAvisa. Og kanskje er det minst like viktig også inn i den nye storkommunens andre kommunestyreperiode?

Hvem som skal representere oss den kommende fireårsperioden, kan du påvirke gjennom stemmeseddelen. Les mye mer om det her: Kort om personstemmer og slengere.

– Det er litt rart, sier Thorvald til ReAvisa, der lokalpolitikeren med stor L og lokalavisa slår av en prat på tREffpunktet. Men han vil ikke si at han er trist:

Takknemlig

– Mest av alt er jeg takknemlig. Veldig takknemlig. For alt jeg har fått lov til å være med på, det har vært veldig spennende, gøy og utfordrende.

Han har satt Re på kartet mang en gang, og han har fortsatt en stor kjærlighet til bygda – med Re kommune tatovert på skuldra si.

Thorvald har leda Ramnes og Våle kommuner sammen til Re kommune, så Re kommune sammen med Tønsberg kommune.

