18.700 mindre i barnehageutgifter: – Betyr mye for oss

Akkurat som rett før forrige lokalvalg, møter lokalavisa Anne Rygh Pedersen (AP) i Skjeggestadåsen barnehage – også foran dette lokalvalget. Anledningen er et velferdstiltak som vil komme alle småbarnsfamilier til gode.

Anne Rygh Pedersen (AP) var den gang utfordrer til ordførervervet i den nye Tønsberg kommune, for fire år siden. Et ordførerkjede hun fikk, men med det fikk hun også store økonomiske utfordringer på kjøpet.

Lovnadene i lokalvalgkampen den gang var å ikke redusere barnehagetilbudet i Re – noe som ikke ble innfridd, hvert fall når det gjelder åpningstidene. Handlingsrom 2024 har betydd kutt – spesielt for Re-barnehagene.

Kortere åpningstider

Det har blitt kortere åpningstider og et trangere barnehagebudsjett. Stikk i strid med hva Anne og Arbeiderpartiet lova den gang. I trange tider vil Arbeiderpartiet heller prioritere god bemanning enn lengre åpningstider.

– Det ønsker også barnehagene sjøl, forteller Anne i prat med lokalavisa utafor Skjeggestadåsen barnehage.

– Så pri en, også for neste periode, er å øke bemanningen – akkurat som vi har fått til denne perioden.

Flere folk på jobb

Riktignok bare ved noen barnehager, der det trengs mest. Men økningen skal komme flere barnehager til gode, lover Anne. – Først bemanning – så åpningstider. Sånn tenker vi i Arbeiderpartiet.

– Barnehage er langt ifra bare oppbevaring av barn, det er et pedagogisk tilbud, og det er en viktig arena for å oppdage barn som kan trenge mer oppfølging. Det er viktig for å forhindre utenforskap.

– Vi må sørge for at barna blir sett ordentlig. Vi trenger både barnehagelærere og fagarbeidere, og det har vi sørga for i flere barnehager – på toppen av minstebemanninga.

Kommer godt med

– At vi møtes her nå før lokalvalget, akkurat som før forrige lokalvalg, det viser at du er brennende opptatt av barnehage. Derfor er vel dagens budsjettlekkasje ekstra gledelig for deg?

– Ja, det er helt sikkert. Vi vil så gjerne, og vi har fått til mye allerede, og vil få til mer. Dette blir viktig for småbarnsfamilier som har utgifter på alle kanter. Så dette er jeg veldig glad for.

– Det er ekstra viktig nå som det er ekstra tøft for mange – og småbarnsforeldre i etableringsfasen er også ofte dem som har store lån, det er også blitt dyrere.

– Veldig digg for oss

Janne Linnéa Eriksen (32) er en av dem i denne kategorien, hun og sønnen Birk (3 måneder) møter tante Anne i porten, da de henter dattera Amalie (4). Familien på fire, med Janne, mann og to barn, bor rett ved barnehagen.

Den nye maksprisen slår til akkurat da Birk skal starte i barnehagen neste seinsommer. Det kommer familien til å spare 18.700 kroner i året på. – Helt perfekt taima, sier Janne og ler.

Hun jobber som hjemmesjukepleier i Re. – Det er veldig digg for oss. Det er snakk om en høy sum i reduksjon, som vil hjelpe veldig til på familiebudsjettet.

Makspris på 2.000 kroner

Dagens budsjettlekkasje gjør at en trang kommuneøkonomi får drahjelp fra statlig hold, der regjeringa i dag lekka en gladnyhet fra det kommende Statsbudsjettet: Regjeringa kutter barnehageprisen med en tusenlapp.

Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) slapp nyheten sammen med blant andre finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) på barnehagebesøk til St. Olavs barnehage i Sarpsborg.

Regjeringa vil gi sine lokale kandidater et løft i valgkampen og ikke minst et økonomisk løft til småbarnsfamilienes økonomi: Maksprisen for barnehager kuttes til 2.000 kroner i måneden.

Sparer 18.700 kroner i året

– Vi lanserer i dag et velferdsløft for hele landet, som skal komme barnefamilier til gode fra nord til sør, sier statsministeren ifølge VG. Månedlig makspris er i dag på 3.000 kroner i måneden.

Den nye månedsprisen på 2.000 kroner vil gjelde alle barnehagebarn fra høsten av i budsjettåret 2024. For en familie med to barn betyr det en reduksjon på 18.700 kroner i barnehageutgifter i året.

Prislappen på pakka er i overkant av 3 milliarder årlig.

Maks 3.400 kroner i måneden

Regjeringa har allerede gjort barnehage gratis for barn nummer tre. Siden det i tillegg er søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer to, blir den maksimale prisen en familie må ut med for barnehage – uansett hvor mange barn de har i barnehage samtidig – på 3.400 kroner i måneden med de nye prisene.

Lokalt har dagens samarbeidspartner Senterpartiet programfesta for den neste perioden at de ønsker søskenrabatten skal gjelde også i overgangen fra barnehage til SFO.

Det har ikke Arbeiderpartiet. – Nei, for det er krevende for kommunen å ta på seg utgifter som vi ikke er sikre på om vi får støtte fra staten til å dekke, sier Anne til ReAvisa.

Et historisk løft

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterter dagens barnehagenyhet som et historisk løft – tjue år etter barnehageforliket på Stortinget.

Da gikk partiene fra både høyre- og venstresida sammen inn for å gå inn for full barnehagedekning og makspris.

Det var etter flere år med dårlig dekning og til dels skyhøye barnehagepriser, skriver VG.

