Tilbake i Ramnes-drakta: – Nå er jeg «hjemme» igjen

Damelaget har et aldersspenn fra 16 til 45 år, og det skaper en skikkelig bra sosial greie, forteller både gammel og ung. Elvira (16) er yngst på laget, og skryter av hvordan hun er blitt tatt i mot før comebacket i Ramnes-drakt. Som endte med seier.

Første treningskamp for sesongen var mot Stokke, på bortebane i Stokke, søndag 3. september 2023. Det er ikke så lenge til sesongstart med første seriekamp hjemme i Ramneshallen, det skjer mandag 18. september klokka 19.30.

Sara Elvira Christiansen (16) starta med håndball i Ramnes som 7- eller 8-åring, og kommer tilbake nå etter ett år i TT. Og comebacket ble krona med seier i første kamp:

– Bare gøy, rett og slett!

Elvira bor på Brår og går på skole i Bergsåsen, på Re VGS. Dermed er det praktisk å gå tilbake til Ramnes, samtidig som det er veldig fint: – Det er som å være «hjemme» igjen.

– Et åpent miljø, der jeg – som veldig ung og fersk og uten den samme erfaringa som alle de andre – blir sett på som lik alle andre.

– Det er veldig trivelig, en koselig klubb. Et sted å komme bare for å spille håndball, du trenger ikke være så ekstremt god.

– Smakte med seier

Sjøl har ikke 16-åringen de største sportslige ambisjonene – foreløpig: – Jeg får se hvor god jeg kan bli. Det er ikke en plan om å satse, men en veit jo aldri.

– Det er moro å utvikle seg sportslig her, sammen med de flotte folka på damelaget.

– Så får vi se hvor det tar meg, hva utvikling og interesse tilsier etter hvert.

I damelag-debuten ble det ettmål-seier – og det smakte.

Mange gode grunner

Denne uka er det åpne treninger i Ramneshallen, som du kan lese mer om her. Elvira lover at det bare er å komme, og ramser opp gode grunner til å teste ut damelaget til Ramnes:

– Vi har en ekstremt god trener, for det første. – For det andre, så veit jeg – for det har jeg opplevd sjøl – at alle blir tatt veldig godt i mot.

– Det ække farlig. Det er bare veldig gøy!

Styrker laget rundt laget

Foran denne sesongen er det gjort enda mer for å høyne den sportslige satsinga på damelaget. Det sosiale er allerede helt topp, forteller Ramnes-jentene til ReAvisa. I lederapparatet er det henta inn både flinke og flotte folk:

– Vi har fått på plass to viktige brikker, sportslig leder og trener for damelaget, forteller Bernhard Marti på vegne av Ramnes håndball. Han er styreleder.

Ny sportslig leder er Renate Simonsen (44) som jobber som adjunkt på Re VGS til daglig.

Knut Ole Myrberg (60) er trener for damelaget.

Erfaring fra elitenivå

Renate har spilt håndball hele livet. Hun har vært trener for aldersbestemte lag på Vear tidligere, og har også ansvar for en liten treningsgruppe med håndballglade damer der.

Knut Ole er daglig leder ved Opplæringskontoret for offentlig sektor, han var håndballspiller i lavere divisjoner på 1980-tallet, og har en lang og bred trenererfaring på Tjøme, både for aldersbestemte lag og herrelag.

Han var assistenttrener under Johnny Jensen for Nøtterøy håndball elite i herrenes 1. divisjon, og han har hatt ansvar for håndballskole.

I tillegg til dette, har han vært håndballdommer fra rundt 2000.

Lever og ånder for håndball

Det vil si at både Renate og Knut Ole lever og ånder for håndball. – Vi har veldig lyst til å være med på å løfte håndballen i Ramnes – igjen, forteller de til ReAvisa. Da gjelder det å ta i mot alle på en god måte.

– Skape samhold. Og la alle få prøve seg. Ramnes har alltid vært og skal fortsatt være en ålreit klubb å spille håndball i – men også helt OK å gå videre for de som har lyst til det.

– Vi er en breddeklubb der det er rom for alle. Første bud er å legge til rette for de som blir, og det andre er å heie på de som går videre. For det vil alltid noen gjøre.

Tradisjonsrik breddeklubb

Når det gjelder Ramnes-håndballen utover damelaget, er de aldersbestemte lagene på vei tilbake til normalen, ifølge leder Bernhard Marti: – Vi er en tradisjonsrik breddeklubb.

– Men i korona-pandemien fikk vi en skikkelig knekk, forteller Bernhard. – Det er jo dårlig gjort å skylde på korona, men det er klart at pandemien har noe av skylda, sier Magnus Theiste Østlie, som har ansvar for juniorgruppa.

– Håndballen ble liggende nede for telling, og vi fikk ikke lov til å trene og spille kamper på ei veldig lang tid.

Tilbake til normalen

– Nå er vi tilbake som en fullskala håndballklubb. Til sesongen 2023/2024 er rekka av håndballag for jenter nesten intakt igjen, det vil si at vi mangler de to eldste jenteklassene, 15 og 16 år.

– Guttehåndballen er i startgropa med to årganger, og målet er å få på plass disse lagene igjen.

Sist helg var hele seks Ramnes-lag på cup – les mer om det her.

Drømmen om damelaget

For mange yngre Ramnes-spillere er det å spille på damelaget noe stort, noe man drømmer om fra man er liten. Vi ser at det gror godt igjen i de aldersbestemte klassene.

– Det vi ser, hver gang en ung spiller kommer inn, er at det løfter laget på så mange måter. De bringer med seg noe nytt, samtidig som de lærer av de eldre.

– Det er alltid en bra ting, sier det nye trenerapparatet foran 2023/2024-sesongen.

Lokomotivet i Ramnes-håndballen

Målet med de åpne treningene denne uka er å få med flere på laget. De aller fleste fra i fjor er med videre i år, men det vil alltid være noe frafall på grunn av studier, militæret, jobb, og så videre.

– Damelaget er lokomotivet i Ramnes-håndballen. Det har det alltid vært, og det er det fortsatt. Men det tar tid å få opp dampen igjen, reint sportslig.

– Og vi tar tida til hjelp, understreker Knut Ole. På sitt sportslige beste spilte Ramnes-jentene i 2. divisjon. Nå er de nede i 4. divisjon.

– Skal skape ny magi i denne hallen

– Det betyr ikke at vi har som mål å bli i 4. divisjon. Vi har etablert oss trygt der, midt på tabellen, så får vi øke på når tida inne – når vi ser at vi er klare for å sette inn støtet.

– Identiteten ligger i hallen. Den stolte historien ligger i veggene. Vi må ta vare på det, samtidig som vi ser framover.

– Vi skal skape ny magi i denne hallen, lover det nye laget rundt laget.

