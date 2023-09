Teste ut håndball? Kom på åpne treninger denne uka

Passer det ikke i dag mandag, kan du komme på onsdag. Og passer begge dagene, er det helt supert – for her vil du møte trivelige framtidige lagvenninner som spiller håndball for moro, men med en stolt håndballhistorie i bakhånd og drømmen om å reise kjærringa igjen.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Ramnesjentene spiller i 4. divisjon, så langt nede som de sjelden har gjort. Etter ett par-tre mildt sagt trøblete sesonger, der sesongen 2020/2021 endte med null seiere og bare tap, ser damelaget framover. Og litt bakover.

For det er en stolt håndballhistorie i bygda vår, der damelaget vårt spilte helt oppi 2. divisjon – fortsatt som et amatørlag med jenter fra Re og omegn.

– God stemning!

De sportslige ambisjonene er ikke helt der nå, men ambisjonene om å beholde det gode håndballmiljøet klubben er så kjent for, det er akkurat de samme som før.

I fjor endte Ramnes midt på tabellen i 4. divisjon, i 2021/2022-sesongen kom det endelig noen seiere igjen – sju i tallet. – Det var deilig.

– Men enda viktigere, forteller Bernhard Marti på vegne av den lokale håndballklubben, – er at det er god stemning!

Liv og latter i hallen

Ramneshåndballen, enten det er spydspissen D4-laget eller det er de mange aldersbestemte lagene, kjennetegnes ved at det er liv og latter på treninger og kamper.

Treningene til damelaget er på mandager og onsdager, begge kvelder fra klokka 19.00 til 21.00, i Ramneshallen.

Hjemmekampene vil i hovedsak bli spilt på mandager.

Damelagets yngste

Har du lyst til å prøve deg, så er det fritt fram begge treningene til uka, mandag 4. september og onsdag 6. september 2023. Det gjelder jenter og damer fra 16 år og oppover.

Denne ukas to åpne treninger vil ta alle nysgjerrige i mot med åpne armer, uansett nivå og ambisjoner. Damelaget er en sammensveisa gjeng, med en fin miks av unge og mer erfarne spillere.

– Nye spillere blir tatt så utrolig godt tatt i mot, forteller lagets yngste Sara Elvira Christiansen (16) fra Brår.

Fra 16 til 45 år

Hun har drømt om å spille på damelaget siden hun var liten, hun begynte med håndball da hun var 7 eller 8 år gammel. Man må ha fylt 16 år for å spille på damelaget.

Elvira er Ramnes D4-lagets yngste spiller, mens lagets eldste er i midten av 40-åra. – Hun er helt rå, forteller Elvira om lagets eldste.

Les mer om Elvira og comebacket hennes sist helg – som ble krona med seier – i denne saken.

Håndball og kveldsmat

– Vi ønsker å invitere nye, gamle, unge og eldre spillere til å sjekke ut Ramnes som lag, sier Bernhard. Det blir servert litt kveldsmat, og det blir gitt info om Ramnes-håndballen og damelaget, sånn at nye lagvenninner kan bli bedre kjent.

Kontaktpersoner for spørsmål og mer info er Nina Irene Kettilsen Horntvedt på telefon 90 69 54 62 og Veronica Kjønnerød med 40 76 90 47.

Mer om den kommende håndballsesongen, sett med Re-øyne, kan du lese i denne saken.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.