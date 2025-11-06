Matutdelinga i Re hjelper stadig færre: – Det beste vi hører er «nå klarer vi oss, men takk for hjelpa»

Fram mot hver jul har ReAvisa rapportert om flere og flere som mottar matkasser for å klare seg gjennom jula. I år er første gang tallet synker, og det gleder alle de frivillige som hjelper de som trenger hjelpa mest.

Torbjørn Brunstøl var med på å starte opp Matutdelinga i Re for fire år siden og Kari Giil ble med ikke lenge etter. Begge de frivillige forteller at det er mye jobb med å samle inn mat og dele ut til de Re-familiene som trenger det aller mest.

I år blir det noe mindre jobb, men de er heller ikke så mange frivillige. De blir gjerne flere frivillige, året rundt – ikke bare nå fram mot jul.

Et synkende antall får hjelp

Matutdelinga hjelper stadig færre familier med matkasser. Nå i 2025 er det «bare» 28 barnefamilier, det er selvfølgelig 28 for mange – men likevel færre enn før. Totalt er antallet personer som får mat-hjelp gått ned til rett over hundre.

– Det var en stor topp under pandemien. Så har det heldigvis gått nedover, men det tok litt tid. «Nå klarer vi oss, men takk for hjelpa» er det hyggeligste vi hører her.

Tidligere matkasse-mottakere stikker innom og forteller at matkassene kan gå til andre som trenger det mer enn dem framover.

Og de takker for hjelpa til å komme seg over kneika da det var fryktelig trangt økonomisk.

Matutdeling fram mot jul

Matutdelinga skjer annahver tirsdag på Brårsenteret, siste utdeling før jul skjer tirsdag 9. desember 2025. Torbjørn forteller om en fantastisk støtte fra lokalt næringsliv som bidrar til at det er sunne og gode matkasser, med litt ekstra julekos, også.

Det er ingen selvfølge lenger, for bidraget fra Matsentralen blir bare mindre og mindre. Det må spes på med bidrag fra lokalt næringsliv, også. – Det blir skikkelig bra julekasser med julemiddag, julepålegg og mye grønnsaker og salat – og noe godteri. Alt det som gjør jula.

Tidligere har også Matutdelinga stått for julegaver til barna i familiene som mottar matkasser. Det har de overlatt til «Julegleden» i Tønsberg i år, i kommunal regi.

– Det er rørende

Det dreier seg om juletreet med gaveønsker på Re-torvet, som tidligere Re Røde Kors sto for – helt siden første gangen i førjulstida i 2011. Nå har alle foreningene gått sammen med kommunen om felles julegaveinnsamling til familiene med minst å rutte med.

Torbjørn og Kari har begge blitt godt kjent med de som får mathjelp fra Matutdelinga. De forteller at det flotteste som finnes er at hjelpa ikke trengs lenger.

– Det er rørende, både å kunne hjelpe når det trykker som mest, men også å se at folk og familier får hjelp til å komme seg på beina igjen.

Så minner de en ekstra gang om at det trengs flere frivillige til denne veldig givende jobben, året rundt – ikke bare fram mot jul.

