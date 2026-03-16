Enstemmig støtte fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse: – Dette er gode nyheter

Administrasjonen varsla i klartekst at de ville avslå søknaden om dispenasjon. Så ble det helomvending og en positiv innstilling. Etter dagens rådsmøte ligger alt til rette for at våre folkevalgte gir Revetalhagen den dispensasjonen de trenger for å fortsette å bruke Låhnehuset.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse behandla i dag saken som dreier seg om dispensasjon for hc-toalett-løsningen på Låhnehuset i Revetalhagen. Det endte som Ingunn Leeber Henriksen, styreleder, og resten av Revetalhage-gjengen håpa på:

– Dette er gode nyheter! Da ser det jo lyst ut for en endelig godkjenning, men vi må selvsagt vente på politikernes vurdering, også – før vi spretter champagnen.

– Enda mer bevisst

– Jeg er veldig glad for at rådet også ser verdien av stedet, slik at det kan være til felles glede for hele befolkinga i Re. Også må jeg jo si at denne prosessen har gjort oss enda mer bevisst på hvordan vi kan legge til rette for de med funksjonsnedsettelser.

– Det er alltid mer å lære og ting kan alltid bli bedre, så jeg er spesielt glad for Mette sin deltakelse og innspill, sier Ingunn, og sikter til Mette Mørken sine innspill. Hun sitter i rullestol, er frivillig på huset, og har ment at løsninga er mer enn bra nok.

– Og igjen stor takk til ReAvisa for at dere følger opp!

Mangler femten centimeter

I møtet ble det å gi dispensasjoner problematisert. Leder for rådet Andreas Henden understreker at han er veldig skeptisk til å gi slike dispensasjoner, på generelt grunnlag.

– Jeg har aldri vært der, forteller han og blir satt inn i saken av mer lokalkjente. Rådsmedlem Kjersti Jeanette Thoresen forteller om huset, litt om historien bak, og at løsningen for hc-toalett tilfredstiller nærmest alle krav:

– Her er det blitt gjort alt som er mulig innafor de begrensninger som bygningen byr på, sier hun og viser til at det har vært rullestolbrukere der som godkjenner løsninga. – Det mangler femten centimeter på den ene siden av toalettet, ellers er alt på plass.

Mer enn bra nok

Leder er fortsatt skeptisk, men er enig i at noen ganger må man bare gjøre så godt man kan. – Gamle bygg, og så videre, sier han og foreslår at kanskje rådet kan komme på besøk. – For det er alltid en skummel greie, når det sies at «vi har testa med rullestol».

– Det som funker for en rullestolbruker, trenger ikke funke for andre, understreker rådslederen. Rådsmedlem Benedicthe Lyngås er enig i at man skal være forsiktig med å vike for mye fra kravene.

– Men det kan også bli for rigide krav, derfor er det positivt at vi kan se hele bildet. Her omdisponerer vi et gammelt hus som ikke tilfredsstiller moderne krav, men som så absolutt er mer enn bra nok.

Alt ligger til rette

Når rådet går til avstemning så stemmer de enstemmig for et positivt vedtak. Både kommunedirektørens positive innstilling, og forslaget fremma fra Kjersti Jeanette Thoresen, får enstemmig tilslutning i rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Det betyr at saken går videre med en tommel opp fra det rådet som har mest å si i saken, til utvalg for plan og bygg. De møtes førstkommende fredag.

Der ventes det å være plankekjøring, i den siste instans der våre folkevalgte skal mene noe:

Verdifulle tilbakemeldinger

«Saken sendes til råd for personer med funksjonsnedsettelser for en uttalelse. Dersom de ikke har vesentlige merknader, delegeres det til administrasjonen å ferdigbehandle saken og gi tillatelse”, heter det i kommunedirektørens innstilling til fredagens utvalgsmøte.

– Kan føye til at vi har forståelse for betenkelighetene som løftes fram, sier Ingunn Henriksen Leeber på vegne av Revetalhagen. – Vi vil gjerne ha rådet på besøk og er veldig åpne for videre innspill.

– Blant annet ønsker vi jo at selve hagen skal bli lettere tilgjengelig og vi vil søke om midler til å lage stier og så videre. Så da er jo rådets mening veldig verdifullt.

Redder prosjektet

Historien bak Revetalhage og -hus kjenner de fleste til, men kjapt fortalt ble Låhnehuset på Revetal solgt fra Tønsberg kommune til Revetal invest AS på vårparten i 2024, under forutsetning av at huset skal brukes til frivillige formål.

Huset ligger fantastisk plassert, på høyden over Revetal. Revetalhagen vis-a-vis var allerede etablert, på kommunal grunn. Å også få disponere huset var en drøm og ideen ble løfta i lokalavisa.

Hele prosjektet kunne bli velta, hvis ikke huset kunne omdisponeres fra bolig- til frivillig formål. Etter et varsla avslag på dispensasjonen for hc-toalett, snudde administrasjonen før denne ukas møter i råd og utvalg.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.