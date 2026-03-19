Les papiravisa på nettavisa – mars 2026

Noen ganger er yrkesvalg overraskende, også for den det gjelder sjøl – det var det for Alvilde Wilhelmsen Riis Thorin (20). Søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april, og det er nok mange unge – og foreldrene deres – som lurer på hva de skal bli nå om dagen.

Alvilde skulle så absolutt ikke bli lærer, men nå studerer hun til å bli lærer, likevel. Les mer om det alternative studieløpet i avisa, der 20-åringen nå er i praksis ved Røråstoppen, samme skole som hun gikk på sjøl.

Åpner «Lykkestua» i Re

Bry Beate Knapstad (57) på Grøstad gård åpner «Lykkestua» med kafe og en imponerende gårdbutikk med massevis av flotte klær, matvarer og annet med en historie bak, med kort vei fra produsent til butikkhylle og forbruker.

IL Ivrig kan få sin første landslagsspiller, Re FK er videre i NM, det er cup helg etter helg i kaldhallen, Ramnes-jentene ligger an til opprykk, Jeanette Hegg Duestad har satt ny verdensrekord i skyting, IL Ivrig-løpere ble de beste i skiskyting i USA.

Vi skriver også om endringer i fysioterapi-tilbudet på Revetal, der vi tidligere skreiv om pioneren Pål Hotvedt som gikk av med pensjon i fjor.

Ny festival og ei ny bru

I en liten Ramnes sentrum-spesial kan du lese mer om den nye øl- og vinfestivalen på Stange gjestegård, og du kan lese om badeklubbens siste påfunn som skal være på plass før en ny badesesong.

Mer festival: Nå er det meste på plass før sommerens Rockstream-festival i Re. Blant de største navnene er Jonas Alaska, El Cuero og Shining. Og mer kultur: Nå nærmer det seg fylkesfinale i UKM, med en god Re-presentasjon etter en fantastisk talentkonsert her i Re på nyåret.

Og enda mer kultur: Mannskoret har hatt konsert, kvinnekoret skal ha pubkor, Klovn uten scene kommer tilbake til Revetal gamle stasjon, Revåjammer skal spille i Larvik, med mye mer.

Kommunale snuoperasjoner

Vi omtaler ett par politiske snuoperasjoner: Revetalhagen fikk skriftlig beskjed om avslag, som nå er snudd til en positiv innstilling. Det gjelder hc-toalettet på Låhnehuset, som ReAvisa har skrivi om flere ganger tidligere.

Enda en snuoperasjon: Slottsfjellcup og andre cuper og samlinger i Re ble ramma av nye krav til overnatting fra kommunen. Saken er utsatt, så ikke årets sesong blir berørt likevel.

Og en snuoperasjon det fortsatt kjempes for: Eierskapet til Fon flerbrukshus, der kommunen mener de eier og Fon IF mener er eier, er ikke avklart enda. Også en gjenganger i ReAvisa-spaltene den siste tida.

Årets bondelag

I en bondelag spesial har vi registrert at en reing er ny leder av Vestfold bondelag, og et bondelag i bygda vår var blant de lagene med størst vekst i landet – og det ble Årets bondelag. Les mer om det i den ferske papiravisa.

I tillegg er det diverse referat fra foreningslivet i Re, og vi mimrer tilbake til da parkeringshuset ble reist på Revetal – et parkeringshus som har huset ikke bare biler, men også:

Sommershow i et svært sirkustelt på taket, det har vært potetåker og hønsehus her, og snart blir det også bruktmarked for bil- og motordeler i regi av Re motorklubb i parkeringshuset. Som fyller 15 år i år.

Og nå krim:

En kar ble stoppa av politiet langs Bispeveien, mista lappen, kjørte videre. Nå er han dømt for begge deler. En annen kar kom på besøk til nabodama, tømte brennevinflaska hennes, tok til vold, frykta for å ha drept henne. Mannen er nå dømt til fengselsstraff.

Det er også ei dame som dytta til en kar på bensinstasjonen på Revetal. Mannen ramla og fikk alvorlige hodeskader, dama er dømt for grov kroppskrenkelse. Vestfold tingrett dømte dama til fengselsstraff og hun må betale erstatning.

Du kan også lese i denne papiravisa at det er mye Re på TV. Det er blitt delt ut mer penger fra stiftelser til gode formål i Re. Det er vårlige boktips fra biblioteket, vi har også en bokdebutant fra Re, og du finner nyttige og hellokale annonser gjennom hele avisa.

