Revåjammer er klare for konsert i kyllinghuset

Revåjammer spiller og Fon ungdomslag arrangerer og setter opp buss fra Fon og rundt om i Re, som skal plukke opp alle som vil værra med.

Det er ikke første gang Re-bandet spiller i Larvik, når de nå gjør det igjen til helga: For ni år siden spilte de på Stavernfesten i Larvik, på samme sted som Stavernfestivalen ble arrangert.

Nå er det et gammelt kyllinghus som er konsertarena: Revåjammer spiller på Berge gård til helga, lørdag 21. mars 2026, står det skrivi i den ferske papiravisa.

Buss fra Re til Larvik

– Vi har satt opp buss fra Vonheim i Fon, med stopp blant annet på Revetal. Det er fortsatt noen plasser ledig på bussen og noen konsertbilletter igjen i skrivende stund, rapporterer familieorkesteret fra Fon.

De skal spille på gården til en gren av familien Langeland som har etablert seg i Larvik. Konserten finner sted i det gamle kyllinghuset på Berge gård, med adressen Kaupangveien 84 i Larvik.

Arrangør er Fon ungdomslag. Aldergrense 18 år, det er blitt lagt ut 300 billetter som er i salg så lenge det er billetter igjen.

