Vårslipp for Re-kultur: Avlyser for å gi plass til andre

Så mye skjer til helga, at Kulturhuset Elverhøy tenkte det ikke var noen vits i å kjøre musikkbingo. For det er allerede pubkor, tre konserter og mye mer som skjer.

– Førstkommende fredag skulle vi ha musikkbingo med pub. Men! Vi ser oss nødt til å avlyse. Vi ser at det kræsjer med pubkor med Re kvinnekor på Våle samfunnshus – og vi anbefaler alle å dra dit.

– Vi kommer sterkere tilbake en dag det passer bedre med musikkbingo på Elverhøy. Heia kultur og bygda vår!, melder Kulturhuset Elverhøy. Det er nemlig nok å finne på til helga:

Pubkor – for første gang i Re

Fredag 20. mars 2026 blir det som sagt – og skrivi i ReAvisa – pubkor på samfunnshuset, der billetter fortsatt er i salg i skrivende stund. Les mer om det her – dette er første gang det blir arrangert noe slikt i bygda vår.

Lørdag 21. mars 2026 blir det flere konserter i Re eller med Re-innslag, som du også kan lese om i den ferske papiravisa: På Revetal gamle stasjon spiller Klovn uten scene Jahn Teigen-låter.

De kommer tilbake, etter ha spilt her for fulle hus tidligere. Billetter er i salg på stasjon.

Re-band på «turne»

Partybandet The Brokeback mountain countryband, kjent fra de aller fleste festivaler i Re, skal spille på skiflygingsfesten i Vikersund, som oppvarmingsband før Plumbo. Dette skjer fredag til helga.

Og Revåjammer skal spille i kyllinghuset på Berge gård i Larvik, les mer om det her. Det skjer lørdag.

Det er også noe som skjer for de yngre, på Revetal bibliotek:

Nordlys-kviss

Veronica Danielsen holder et foredrag om nordlys og lager en kviss som passer for barn i alderen 5 til 12 år. Det skjer på Revetal bibliotek fra klokka 12.00 lørdag 21. mars 2026. Du kan lese mer om Re-jenta som brenner for fysikk-formidling i denne ReAvisa.

Det er også første åpningsdag for «Lykkestua» lørdag førstkommende, fra og med klokka 11.00 åpner Gry Beate Knapstad dørene til sin nye gårdkafe og -butikk. Les om det her.

Til helga er det også siste helg av en lang rekke helger med Meny Arena-cup i kaldhallen i Bergsåsen, for de som vil heie fram Re FK i fotballcup på hjemmebane.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.