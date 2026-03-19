Åpner til helga: Navnet «Lykkestua» er ikke tilfeldig

– Her kan du ta en tur innom for en kopp kaffe, litt gårdsstemning og handel i rolige omgivelser, forteller Gry på Grøstad gård i den ferske papiravisa. Alt du finner i denne gårdsbutikken er det en historie bak.

Gry Beate Knapstad (57) står bak «Lykkestua» på Grøstad gård i Undrumsdal. Her starta suksessen Grøstadgris opp, og her dreiv hun demenstilbud for Tønsberg kommune.

Nå blir det gårdskafe og butikk med klær og interiør her, med første åpningsdag førstkommende lørdag 21. mars 2026. Her er det kort vei fra produsent til kunde, når det gjelder alt: Klær, smykker, drikke- og matvarer, med mye mer.

Navnet er ikke tilfeldig

– «Lykkestua» har vokst fram fra et ønske om å skape et lite pusterom på gården. Et sted der folk kan komme innom for en kopp kaffe, noe godt å spise og en rolig stund i landlige omgivelser, forteller Gry til ReAvisa.

Navnet Lykkestua er ikke tilfeldig. – For ett års tid siden ble demensgården på Grøstad lagt ned på grunn av kommuneøkonomien.

En kontrakt på fire år fikk bare ett års virke, til mange sin store frustrasjon.

En tung avslutning

Aller mest for brukerne, som likte seg veldig godt på Grøstad gård. Navnet er inspirert av ønsket om at stedet fortsatt kan gi mennesker gode øyeblikk, forteller Gry til ReAvisa, som er innom ett par dager før første åpningsdag.

– Det var en tung avslutning for oss, det å skulle stoppe et tilbud som betydde mye for mange, sier Gry om dagtilbudet for personer med demenssjukdom som kommunen sa opp.

Nå vil hun bruke bygninger og uteareal til å fortsatt huse gode opplevelser og fine menneskemøter, kan du lese i den ferske avisa. Du finner ReAvisa også i gårdskafeen på Grøstad.

Nøye utvalgte varer

– Vi sitter igjen med utrolig mange varme minner fra alt det gode som skjedde innafor disse veggene – små øyeblikk av hverdagslykke, til tross for en alvorlig sjukdom, forteller Gry:

– Nå åpner vi dørene igjen – denne gangen under navnet «Lykkestua». Navnet er ikke tilfeldig, men inspirert av alle de fine stundene vi opplevde her da vi dreiv demensgården.

«Lykkestua» er en liten gårdskafé og butikk med klær og interiør. På en kjapp omvisning får lokalavisa vite at ingenting er tilfeldig. Alt her er nøye utvalgte varer.

Fortsatt griser på gården

Det er flotte klær, smykker, interiør, dekor, krydder, drikke- og matvarer, med mye mer, alt kan kjøpes med kort vei fra produsent til forbruker. Her er det alt fra håndlagede smykker til mel fra ei Vestfold-mølle. Og så mye, mye mer.

Heller ikke grisene har forlatt Grøstad helt, både på pynteservietter og figurer og andre elementer finner vi de fortsatt på Grøstad gård. Grøstadgris-konseptet ble kjøpt opp og tatt opp i Norgesgruppen.

– Dette er min tredje drøm. Først Grøstad gris, der dyrevelferd var viktigst. Så demensgård, med brukerne. Nå «Lykkestua», sier Gry og peker rundt seg. Her har leverandørene sjøl innreda flere av rommene.

Roen, livet og gleden

Det er fortsatt litt kaos her, mener hun sjøl. Med ett par dager igjen til første åpningsdag lørdag, går det døgnet rundt nå med forberedelser. Gry er ei driftig dame som håper folk i bygda vil komme for et trivelig besøk:

– Dyretunet og drivhuset som ble bygd til demensgården står fortsatt her. Nå håper vi at enda flere kan få oppleve litt av roen, livet og gleden som finnes her på gården.

Her kan folk komme innom for å kjenne litt på gårdsfølelsen, ta en kopp kaffe og noe godt, eller handle litt i rolige omgivelser. Gry er tydelig spent på mottakelsen i bygda.

En møteplass for alle

– Drømmen er at «Lykkestua» kan bli et varmt og uformelt møtested i bygda – en møteplass for alle. Et sted hvor folk kan senke skuldrene litt, slå av en prat over en kopp kaffe og kanskje finne noe fint å ta med hjem.

– Men jeg har egentlig glemt det viktigste: Å spre ordet. Heldigvis er ReAvisa på ballen, sier Gry og ler. Lykkestua finner du i Hengsrudveien 565 i Undrumsdal.

Åpningstider vil være onsdag, torsdag, fredag og lørdag fra klokka 11.00 til 17.00. Første åpningsdag er førstkommende lørdag, den 21. mars 2026.

