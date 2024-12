Skjebnen til demensgården i Re ble avgjort med én stemme: – Dette er dårlig for alle

Trude Viola Nordli (AP) er lei seg for at det går ut over de som bruker tilbudet, og at det går ut over ryktet til Tønsberg kommune. – Posisjonen bryr seg tydeligvis ikke om Tønsbergs rennomé.

Det ble kjempa til siste slutt, men nå er kampen tapt når det gjelder avtalen mellom Tønsberg kommune og den private tilbyderen av demenstilbud på Grøstad gård. Det ble avgjort med en stemmes overvekt i kommunestyremøtet onsdag 11. desember 2024.

Avtalen ble sagt opp allerede i årets september-møte, men opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen varsla allerede da omkamp – og det ble det. Men den ble tapt med minste mulige margin.

Billigere og bedre

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, SV, INP og Rødt fant alle penger til å drifte demensgården i Re videre, de hadde alle 2,5 millioner kroner lagt inn i sine tallbudsjett for 2025.

Posisjonen ved Høyre, FrP, Venstre og KrF mener kommunen kan få til noe bedre og billigere som når ut til flere brukere. Derfor ble avtalen på fire år sagt opp etter bare ett år.

Siste åpningsdag med brukere fra Tønsberg kommune på demensgården i Re, blir etter at oppsigelsestida har løpt ut 16. mars 2025.

Stor skuffelse

Karoline Lie (SP) mener det er helt bakvendt å spare penger på noe man i neste omgang vil tape penger på: – Vi har mange eksempler på tiltak som koster penger nå, men som vil spare penger på sikt. Det prioriterer vi.

Tilbud som demensgård eller andre demenstilbud med meningsfulle aktiviteter og sosialt samvær kan utsette behovet for en institusjonsplass, som er mye dyrere for kommunen.

Skuffelsen var stor på tvers av partiene i opposisjonen etter at budsjett for 2025 var fattet – uten penger til å videreføre demensgården i Re.

Står samla

– Det er uendelig trist at de blå velger å legge ned demenstilbudet ved Grøstad gård. Vi var så nære i dag, men det mangla en stemme. Dette er helt feil, og jeg er dypt skuffa over våre styringspartier, sier Christina Grefsrud-Halvorsen (SV).

Opposisjonspartiene har stått samla i flere saker de har gått ut i ReAvisa med denne høsten, men inndekninga er forskjellig. SV og Rødt, og nå også MDG, går for eiendomsskatt.

Senterpartiet la fram sitt budsjettforslag uten eiendomsskatt, men likevel med minst bruk av fond, det vil si kommunens sparepenger.

Til slutt ble posisjonen ved Høyre, FrP, Venstre og KrF sitt budsjettforslag vedtatt.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.