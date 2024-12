Re-skole slipper sin første sang på Spotify: – Vi kan nesten ikke tru at vi har laga DEN kule låta

Dette tør vi spå blir den nye hit-låta i Re – og kanskje langt utafor bygda vår? Her kan du høre sangen (ekstern lenke).

Lokalavisa var så heldig å få være med da elevene fikk høre sin egen sang «Vi er Ramnes» for aller første gang. Her vil du finne sangen på Spotify (ekstern lenke).

Hele skolen har vært med på å lage, synge og spille inn låta som straks slippes på Spotify, det skjer ved midnatt natt til fredag 13. desember 2024.

– Den har blitt skikkelig bra!

Du kan straks høre den på Spotify, med andre ord. Det var tidligere denne uka at mange spente og ganske kjapt veldig stolte Ramnes-elever fikk høre sangen for første gang, på musikkrommet ved skolen.

En slags urpremiere, for elever og lokalavis. Noen av de første stemmene du hører synge solo på låta tilhører femteklassingene André (10), Ola (10), Amela (10), Heidi (10) og Martina (10).

– Men vi hørte nesten ikke at det var oss sjøl som sang med en gang, forteller jentene. De ble nesten litt satt ut av hvor bra det har blitt.

Presseslipp med lokalavisa

Lærer Are Fevang er intet mindre enn en Spellemann-belønna artist gjennom sitt band Ila Auto, med eget studio og god kjennskap til musikkbransjen.

Han inviterte til presseslipp med lokalavisa på plass tidligere denne uka, – dette er en del av pakka, kanskje det aller viktigste, forteller han:

– Vi kan lage låt og være så fornøyd vi bare kan være, men det hjelper lite hvis ikke folk får vite om den og vi får spredd nyheten.

Stort å få låta ut på Spotify

– Det var supergøy å høre låta, forteller Ola som synger et soloparti, sjøl om han helst spiller piano. – Vi hører mye på Spotify sjøl, så det blir ganske kult å få låta vår der.

André forteller at han vil vise fram låta først til mamma, så resten av familien. De andre femteklassingene er enig: Synes mamma det er bra, så er det veldig bra.

Pappaer er mer sånn «alt er bra», er de enige om. Hva søsken kommer til å mene om det, det bryr de seg fint lite om.

Veldig morsomt skoleprosjekt

– Det er hvert fall ikke flaut!, understreker jentene i prat med ReAvisa. – Dessuten, vi har syngi før, på Rockstream, for eksempel. Derfor er det ikke så flaut med mikrofon og sånt.

– Foreldrene våre er veldig glade for at vi har dette prosjektet, for vi har gleda oss veldig til å jobbe med det, forteller Amela.

Når vi skriver at hele skolen har vært med på sang-prosjektet, så stemmer det så til de grader:

Sang, dans og promotering

Hele skolen er med og synger, noen solo på versene og alle i kor på refrenget. Elevene har skrivi teksten, der forskjellige strofer er blitt satt sammen av lærer Are.

Ei dansegruppe har laga en dans til sangen som så å si alle har lært seg, for under urframføringa dansa alle med.

Coveret er blitt til ved en tegnekonkurranse, som Viljar (11) vant.

Legges ut i to versjoner

Dansen er blitt filma så den skal gå som bakgrunn på skjermen når du spiller av låta på Spotify. – Vi ville lage den så enkel, men samtidig så kul, som mulig.

Det forteller dansegruppa bestående av Emma (12), Luna (12), Emma (12), Nora (12) og Leja (12). De fikk oppdraget etter å ha vunnet Ramnes grand prix.

Låta blir å høre i to versjoner: En vanlig versjon og en karaokeversjon.

Imponert av seg sjøl – med god grunn

Skulle det bli en inntekt av alle avspillingene på Spotify, så har Ramnes-elevene bestemt at pengene skal gå til barneavdelinga ved sjukehuset i Tønsberg.

– Det er gøy å gjøre det ordentlig når vi først skal gjøre et skoleprosjekt som dette, forteller lærer Are Fevang. – Her har vi laga hele pakka.

Elevene er helt enig i at dette har vært gøy, og de er ganske så imponert av seg sjøl – med god grunn.

Kort om låta «Vi er Ramnes»:

Ramnes skole gir ut sangen fredag 13. desember 2024.

Skisse til melodi og musikk er spilt inn i studio til lærer Are Fevang.

Teksten er blitt satt sammen av elevenes setninger om Ramnes skole.

Lærerne har satt sammen de forskjellige strofene til den endelige teksten.

Så ble det å øve inn sangen, lage og øve inn dansen, og spille inn vokal.

Det er tretten vokalister pluss hele skolen på refrengene. Sang ble spilt inn på skolekjøkkenet.

Cover ble til gjennom en tegnekonkurranse, der elevrådet kåra vinneren som ble Viljar (11).

De siste ukene har gått til ferdigstilling med miksing, mastering og distribusjon.

Du kan søke opp låta «Vi er Ramnes» på Spotify fra og med klokka 00.00 fredag 13. desember 2024.

