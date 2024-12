Rolf Herman selger kortreiste juletrær på Re-torvet: – Det bør bli mulig å kjøpe et lokalt grantre i mange år til

«En norsk juletredød», skriver riksmediene. Rolf Herman er enig, men han har også trua på at folk fortsatt ønsker seg et ekte juletre.

Juletreprodusenter har i riksmediene varsla en juletre-død i Norge, blant annet i denne Dagbladet-saken (ekstern lenke). Det blir færre produsenter, og blant de som fortsatt gjør det er det er det mye grått hår og høye viker:

– Jeg kan ikke nekte for at jeg nærmer meg den kategorien sjøl, men det er fortsatt to – tre år til jeg er femti, så det bør bli mulig å kjøpe et lokalt grantre på Revetal i mange år til.

Revetalparken er en perfekt plass

Det forteller Rolf Herman Askjer (47) på Verp gård på Hengsrød. Han er heltidsbonde og har dyrka og solgt juletrær i tjue år. I dag rigger han opp juletresalget på Re-torvet, akkurat som han har gjort hvert fall de ti siste åra.

Før det var det juletresalg i byene rundt Re, men da den nye Revetalparken sto ferdig var det en perfekt plass for en trivelig juletreskog i førjulstida.

– En kjempefin plass å stå, forteller Rolf Herman som har med seg ti ansatte i sving med juletresalg rundt om i Vestfold.

I tillegg til Revetal selges juletrær fra Re i Horten, i Holmestrand og på Jarlsberg.

Plastikk eller ekte? Det er spørsmålet

Rolf Herman deler bekymringene som kommer fram i riksmediene i denne førjulstida. Han frykter for framtida, også her i området. – Det er stort sett gamle folk som trapper ned.

– Jeg ser jo det som skrives i media og vi ser vel det samme her lokalt. Men jeg har også trua på at folk fortsatt ønsker seg et ekte juletre, forteller Rolf Herman.

Trofaste kunder kommer tilbake, år etter år, som en trivelig førjulstradisjon. Han opplever stadig å selge til nye kunder, også.

– Flere forteller at de har kjøpt seg et plastikktre tidligere, men at de nå ønsker seg et ekte igjen.

Svært kortreiste juletrær fra rett borti gata

– Det har jo vært litt trendy ei stønn med plastikk, gjerne noen dyre og fancy. Men uansett hvor ekte og flott det ser ut, så er det noe det å få en bit av naturen, følelsen av å ha en bit av den virkelige skauen i stua.

Rolf Herman dyrker vanlig gran og fjelledelgran på egen gård og edelgran på Askjer gård. Så dette er svært kortreiste juletrær, fra rett borti gata for Revetal.

Han og hans julehjelpere står på Revetal fra og med i dag 12. desember og fram til og med lille julaften.

Mange ungdommer har fått arbeid med juletresalget opp gjennom åra.

