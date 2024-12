– Vi vil være et annerledes julemarked

Alt gjøres klart til et nytt julemarked i Heianveien 32: – Her er det noe å finne på for hele familien.

I fjor skreiv ReAvisa om det nye julemarkedet for første gang, les mye mer om julemarkedet og folka bak i desemberavisa fra i fjor.

Nå er det klart for julemarked igjen, som det siste av ei lang rekke med julemarked i Re:

Purkene på Linnestad avrunder julemarkedene

Det blir julemarked hele helga, både lørdag 14. og søndag 15. desember 2024. Dette finner sted i Heianveien 32, der mange kreative damer møtes javnlig.

– Vi arrangerer et julemarked litt utenom det vanlige i år igjen, og håper så mange som mulig tar seg tid til å oppleve den fine julestemninga hos oss.

– Vi legger opp til mange fine familieaktiviteter som både store og små setter stor pris på i førjulstida, forteller Mariann Høibraaten Lunde til ReAvisa.

Gode hjelpere på hobbyrommene

Det krever ingen forkunnskaper, og hjelp til gjennomføring får alle der og da. – Vi har satt av et eget rom til å lage julekranser og veggdekor, og her skal det være en hjelper tilstede hele tida.

– På hobbyrommet er det mulig å lage julekort og julepynt, også med hjelpere tilstede. I kaféen selges det julegrøt, kaker, kaffe, gløgg med mer.

– I tillegg selges de berømte smultringene til Vigdis. Her gjelder det å være rask, de har nemlig blitt utsolgt hvert eneste år.

Salgsboder med mye forskjellig og fint

I tillegg er det salgsboder med mye forskjellig innhold, det er både purkene sjøl og gjesteselgere på plass. Markedet holder åpent fra klokka 12.00 til 17.00 begge dager, forteller Mariann til ReAvisa.

– Vi håper at mange vil komme hit til oss og få flere ideer til hva dere kan lage i juletida. Vi ses!

