Leder: I Bakvendtland, der går ingenting an?

Det er bare å beklage, her blir det flere gamle referanser, noen lett omskrevet. Det som passer aller best er ei gammel Juster-strofe: «Mot normalt». Vi snakker om Tønsberg-politikken, vår nye lokalpolitiske hverdag.

Det skal kuttes, og det skal kuttes for en hver pris. Sånn kan det virke på en Re-daktør som prøver å følge med på lokalpolitikken i nye Tønsberg kommune.

Det skal sies: I gamle Re kommune var det også litt av et kjør. Det meste var aldri avgjort før siste avstemning i kommunestyremøte: «Det er ingen skam å snu».

Partipisken lå for det meste urørt, våre folkevalgte stemte med hjertet og noen ganger mot partiprogram. Og de kunne ofte snu på hælen i siste sekund.

“Mot normalt”

Partiene kunne splitte seg i sak etter sak. Det var et lite mirakel hvis Senterpartiet, det største partiet gjennom hele Re kommune-tida, stemte i samla flokk – de pekte i alle himmelretninger ut fra lokalpolitikkens sentrum.

Til og med i sammenslåingsdebatten, da Re kommunes eksistens lå på bordet, stemte de helt forskjellig og i alle retninger: Horten, Holmestrand og Tønsberg.

Senterpartiet var ikke aleine om å stemme delt, det skjedde i flere partier, titt og ofte.

Uoversiktlig

Det var ikke sjeldent at noen partier splitta seg i like mange alternativer som representanter. Det ble gjort et poeng ut av det i ReAvisa, da Kristelig Folkeparti med sine to representanter klarte å splitte seg og stemme for hvert sitt alternativ.

Bedre var det for SV, som bare hadde en eneste representant. Her var det, naturlig nok, fullstendig konsensus i kommunestyregruppa. Vanskelig å stemme mot seg sjøl.

Men han, altså Heming Olaussen (SV), klarte mang en gang å få flertallet med seg – ofte etter drøssevis med leserinnlegg i ReAvisa.

Møter seg sjøl i døra

Det var i saker der det var snakk om rein fornuft, eller gode forslag som alle kunne samle seg om, kanskje med litt flikking og spikking på det opprinnelige forslaget.

I nye Tønsberg kommune kunne man tenke seg at en slik fornuftig sak å samle seg om, kunne være demenstilbudet på Grøstad gård, som ble sagt opp nesten like kjapt som det ble etablert.

Man kunne til og med tenke seg at partier som heier på private tilbydere ville gått ut og kjempa for et slikt privat tilbud, siden det er et uttalt politisk mål på Høyre-sida å bruke flere private.

“Mot normalt”

Men neida, lokalpolitikken i nye Tønsberg kommune viser seg å være minst like uoversiktlig og kanskje enda rarere enn i gamle Re kommune. Posisjonen med Høyre og FrP i spissen, de som vil ha flere private inn, vil i denne saken ha de private ut.

Nei til et privat tilbud på Grøstad gård, ja til å re-kommunalisere det. Stikk i strid med ideologi og hvordan politikken burde spilles ut i praksis, sku’ vi tru det som ble sagt i valgkampen og det som står skrivi i partiprogrammene.

For å gjøre vrengebildet komplett: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og MDG (og KrF, som har bytta side), som innførte det private tilbudet da de satt ved makta i forrige periode, får støtte fra ei samla venstreside ved SV og Rødt.

Får vilja si – mot sin egen vilje?

Partier som helst vil ha det meste i offentlig regi, kjemper nå for et privat tilbud – men er i mindretall. Enden på visa er kanskje at demens-tilbudet i privat regi på Grøstad gård forblir sagt opp. Høyre-sida får vilja si – mot sin egen vilje?

Høyre-sida i nye Tønsberg kommune vil merkelig nok heller ikke ha hjelp fra private. I det samme kommunestyremøte som Grøstad-avtalen ble sagt opp, ble det også takka nei til avtalen som i sin tid ble gjort for biblioteket på Revetal.

Den er lik avtalen som ble gjort for kommunehuset, som sies å ha vært lønnsom for kommunen: Revetal Invest AS bygger og leier ut, med kjøpsopsjon til kommunen etter et avtalt antall år. Nå takker kommunen nei til den samme dealen for biblioteket.

Takker også nei til milliongave

Og ungdomshuset på Revetal? Hvor skal vi begynne og hvor kan vi klare å slutte? Der står en privat sponsor klar med millioner av kroner, men nei takk, ellers takk, sier Høyre og de andre partiene ved makta i Tønsberg med FrP, Venstre og KrF.

Det ble lova i klartekst, fra ordfører Frank Pedersen (H), at vedtaket om å bygge ungdomshus skulle respekteres. Og det var ikke bare valgflesk, det ble gjentatt i intervju med ReAvisa da han var klar som ordfører etter valget.

Så mye for den lovnaden, som røyk ved første anledning. Som så mye annet ved sammenslåing av Re og Tønsberg.

Mer «seriøs politikk» i en større kommune

Det ble sagt i sin tid at lokalpolitikken ville bli mer «seriøs» i en større kommune. Partiene ville bli lettere å lese, lokalpolitikken ville bli mer forutsigbar, partiene og deres representanter ville være mer tro til sin ideologi og sitt partiprogram.

Vi kan være enig om at det var til tider ganske så uoversiktlig i gamle Re kommunestyre, det var det. For en Re-daktør som var vant til å dekke politikk på andre kanter, var det et lite kaos som venta i lokalpolitikken her hjemme i Re.

Men ståa er ikke særlig annerledes i det nye Tønsberg kommunestyre. Det viste seg kjapt, og det blir bekrefta i saken om det private demenstilbudet ved Grøstad gård.

Kaster seg fra side til side

Det skulle bli lettere å være tro mot ideologien sin i en større kommune. I lille Re kunne lokalpolitikken være litt rar.

Lokalpolitikken er om mulig enda rarere i nye Tønsberg? Det er fistende å sitere Goethe, helt på tampen:

«I politikken kaster menneskene seg, som på sykeleiet, fra den ene siden til den andre, i håp om å ligge bedre».

Kommunestyremøtet der opposisjonen har varsla omkamp om demenstilbudet på Grøstad gård er i morgen, onsdag 11. desember 2024 – du kan følge møtet fra klokka 09.00 via link her på ReAvisa.no (ekstern lenke).

