Dette Re-navnet er historie: – Det er jo litt vemodig

«Løsningen ligger i luften» – fortsatt. Så slagordet til Re varmeteknikk blir med videre, sammen med sjefen sjøl og hans åtte ansatte. Men navn og adresse blir nytt.

Organisasjonsnummeret til Re varmeteknikk beholdes og navnet til Varme- og kjølesystemer AS videreføres. Også slagordet til Re varmeteknikk blir videreført: «Løsningen ligger i luften».

Men Re-navnet forsvinner, og det er litt trist, forteller Øivind Tønnesen (67) som starta opp Re-bedriften for snart tjue år siden:

– Vemodig å bytte navn på «babyen»

– Det er jo noe ekstra med Re-navnet, det er en ekstra fin klang over det. Så det blir jo vemodig å bytte navn på «babyen», sier Øivind, men med et smil. For det er gode grunner til å ta navnet til den tidligere konkurrenten:

– Vi flytter til større lokaler på Borgeskogen og får en helt annen tyngde nå, sammen med Varme- og kjølesystemer AS. Men sjøl om vi flytter ut av Re, vil vi fortsatt ha våre kunder her og vi vil fortsette det gode samarbeidet med Re-bedrifter.

– Det er korte avstander, understreker Øivind. Fusjonen har allerede skjedd, og til sammen er de nå 17 ansatte, ni fra Re varmeteknikk og åtte fra Varme- og kjølesystemer AS.

2008 var en stor Re-årgang…

Øivind Tønnesen starta opp firma i 2005, i 2008 ble navnet Re varmeteknikk første gang brukt – det var et stort Re-år; samme år som Re FK ble stiftet, Re middelalderdager ble arrangert første gang, og den første ReAvisa ble gitt ut.

Carl Basberg (45), som er daglig leder for det fusjonerte firmaet, har drivi Varme- og kjølesystemer AS siden 2011.

Fordelene ved å slå seg sammen er mange, forteller de to tidligere konkurrentene.

Mange fordeler ved fusjon

– Fusjonen vil føre til at vi kan favne bredere, forteller Carl: Re varmeteknikk hadde ni av ti privatkunder, for Carl var forholdet motsatt. – Nå blir vi solide på både privat- og proffmarkedet.

En annen viktig faktor er rekruttering: – Flinke folk vokser ikke på trær, men vi har fått det til på hver vår kant, og tenker at vi vil bli en enda mer attraktiv arbeidsplass nå.

– Vi har en tanke om at vi, med den tyngden vi nå får både på proff- og privatmarkedet, skal kunne generere mer jobb til flere ansatte – for flere kunder.

Trygghet for kunden

Øivind traff godt med timingen da han starta opp så smått med varmepumper for snart tjue år siden. Han har solgt og installert et sted opp mot 10.000 varmepumper primært i Vestfold og noen i Telemark og Drammen-regionen.

Energisituasjonen tilsier at behovet er like stort i dag. Øivind og Carl forteller at det er mange krav fra myndighetene, og at moderne varmepumper er en god løsning.

– Det blir stadig strengere krav. Våre folk og vårt utstyr sertifiseres og re-sertifiseres, varmepumpene moderniseres – alt dette betyr trygghet for kunden.

– Kunne vært pensjonist, veitu

Øivind er salgsansvarlig for proffmarkedet i det fusjonerte firmaet. Han fylte 67 år i september i år, men har ingen planer om å bli pensjonist med det første. – Noen mener jeg burde slutte å jobbe, sier han og ler.

– Mener du det sjøl, da?

– Nei!, kommer det kontant, med et stort smil.

11.000 kunder til sammen

– Hvert fall ikke nå, nå skjer det så mye spennende her. Det er minst like moro å jobbe nå, med sammensmeltningen av to forskjellige firma. Men jeg jobber ikke døgnet rundt lenger, det gjør jeg ikke, forteller Øivind.

På det meste installerte Re varmeteknikk mer enn hundre varmepumper på en måned, 800 i året, og totalt oppunder 10.000 totalt i løpet av alle åra med Re i navnet.

Det nye fusjonerte firmaet har en kundeportefølje på til sammen 11.000 kunder, hovedsakelig fra Vestfold, men også i Telemark, Drammen og Oslo.

