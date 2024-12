Vil kutte i egne politiker-godtgjørelser: – Når det kuttes over hele linja er det bare rett og rimelig

De ble nedstemt, men fire partier la inn kutt i folkevalgtes godtgjørelser i budsjettet for 2025: Rødt, SV, MDG og Senterpartiet.

Da vi gikk fra Re kommune til Tønsberg kommune kom det første budsjettet med en innsparing på minst to prosent over hele linja, i noen sektorer og avdelinger mye mer for Re-delen av den nye kommunen.

Samtidig som det skulle kuttes to prosent javnt over, hoppa ordførerlønna opp tjue prosent i den nye kommunen. For de øvrige folkevalgte beregnes deres godtgjørelser ut ifra ordførerlønna.

Framstår som veldig rart

– Når det skal kuttes så mye, så framstår det veldig rart for folk flest at den ene posten som skal være skjerma, det er oss sjøl, sier Ole Marcus Mærøe (Rødt). SV har vært fast alliert i denne saken over tid:

– Med nedskjæringer i tjenester og tilbud til barn, ungdom, eldre og sjuke, så hadde det vært på sin plass å kutte også i godtgjørelsen til ordfører og oss andre folkevalgte, mener Christina Grefsrud-Halvorsen (SV).

– At høyresida, altså styringspartiene i Tønsberg kommune, sjøl stemmer dette ned sender et svært dårlig signal, mener Christina i prat med ReAvisa.

Mest solidarisk

Senterpartiet var i gamle Re kommune, som styringsparti sjøl, ivrig på å skru opp ordførerlønn og godtgjørelser mange hakk. Nå, også med nye folk på topp, har pipa fått en annen lyd.

Som medforslagsstiller innrømmer gruppeleder for Senterpartiet Karoline Lie (SP) at det kanskje er tenkt mest solidarisk og at det er heller lite å hente reint økonomisk:

– Skal vi kutte i alle budsjetter, må vi også se på egne poster, mener Karoline. Også MDG var med på fellesforslaget som bare fikk stemmene fra Rødt, SV, Senterpartiet og MDG.

