Budsjettet vedtatt – uten særlig debatt: – Jeg snakker vel for døve ører

Det meste var spikra på forhånd og flere forsøk på å sparke liv i en debatt i kommunestyresalen ble bare lagt død. – Alt er vel bestemt allerede.

Eivind Yrjan Stamnes (AP) gikk hardt ut for å bli hørt, sjøl om han var fullstendig klar over at det neppe ville ha noen effekt. Demensgården i Re fikk ikke flertall, blant annet.

– Det er kutt over hele linja, kan dere være ærlig på det, sier han henvendt til posisjonen ved Høyre, FrP, Venstre og KrF.

Lurer ikke folk så lett

– Reversering av kutt er ikke en styrking, tordner Eivind som viser til at kutt i november som blir lagt inn igjen i desember ikke er å satse på noe som helst. – Dere lurer ikke folk så lett.

– Men jeg snakker vel for døve ører. Høyre-sida har makta i Tønsberg. Alt er vel bestemt allerede, konkluderer Eivind sjøl fra talerstolen.

Det ble poengtert fra flere posisjonspartier at flere miljøterapeuter ved skolene ble lagt inn igjen i budsjettet.

Snur når det gjelder skole-kutt

Stine Ness Askjer (KrF) forteller at posisjonen har lansert en slags A-B-C i budsjettet som ble vedtatt: A for ansvarlig, B for barn og det siste var C, – litt «copy and paste». forteller Stine:

– Vi har finni mulighet til å legge inn igjen noen av de satsingene som ble tatt ut i «Sunn kommuneøkonomi», spesielt det som gjelder skolene våre.

Bent Molvær (FrP) mener posisjonen viser ansvarlighet med å bruke de penga man har. Gamle Tønsberg kommune har erfaring med ROBEK.

Råd til det meste med eiendomsskatt

Tre partier er positive til eiendomsskatt, der SV og Rødt har det som faste forslag i sine budsjett og MDG nå har tatt det inn, men ikke som en varig løsning, forteller Julie Estdahl Stuestøl (MDG).

SV fikk i sin tid flertall for eiendomsskatt i gamle Re kommune, som et spleiselag for ny ungdomsskole. – Ni av ti kommuner har dette, poengterer Christina Grefsrud-Halvorsen (SV):

– Og for oss, som kommune, er det også helt nødvendig skal vi sikre tilbudet til barn og unge, mener SV, som finner penger til å bevare både Solerød skole og Fon barnehage – og gjenoppta Re middelalderdager.

Råd, til og med uten eiendomsskatt

Senterpartiet vil mye det samme som SV, men uten eiendomsskatt. De foreslår blant annet kutt i folkevalgtes egne godtgjørelser, sammen med Rødt, SV og MDG.

Senterpartiet vil også spare nærmere 700.000 på å legge ned Ole III, de kaller det en unødvendig kommunal tjeneste.

– Ei sykkelferje mellom de to områdene i kommunen vår som har høyest inntekt?, spør Karoline retorisk.

Bruker minst fond

Senterpartiet stemte aleine for dette forslaget om å legge ned Ole III, en ellers ganske så ukjent greie for oss her i Re.

– Vi hadde budsjettet uten eiendomsskatt som brukte minst fond i perioden, forteller Karoline til ReAvisa.

Til slutt ble posisjonen ved Høyre, FrP, Venstre og KrF sitt budsjettforslag vedtatt.

