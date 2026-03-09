For første gang i Re: – Håper at mange vil være med

– Dette blir ikke en helt vanlig konsert, for her er det publikum som synger, forteller Cornelia om noe helt nytt som skal skje, her i Re.

KORET, Re Kvinnekor, inviterer til noe litt utenom det vanlige når de arrangerer pubkor på Våle samfunnshus fredag 20. mars 2026. – Mange tror dette er en vanlig korkonsert, men det er egentlig det motsatte, sier Cornelia Mender, leder i koret. – På pubkor er det nemlig publikum som synger.

– Vi deler opp publikum i stemmegrupper og lærer bort sangen der og da. Etter litt øving synger alle flerstemt sammen. Det blir utrolig gøy når hele rommet plutselig låter som et stort kor, forklarer Cornelia. – Vi har selvfølgelig valgt en låt som fenger og skaper stemning.

Koret ønsker å spre glede

Konseptet er populært mange steder i landet, men dette er første gang det arrangeres i Re. – Som kor ønsker vi å spre glede, og vi håper folk i Re vil gripe muligheten til å prøve dette.

– Det fine er at man ikke trenger å kunne synge eller ha noen erfaring. Dette er rett og slett allsang på et litt høyere nivå – og mest av alt en sosial kveld.

KORET, Re Kvinnekor, står for arrangementet. Dirigent Marianne Skui og pianist Truls Gran vil lede publikum gjennom kvelden.

Allsang og god stemning

– KORET vil også synge en låt sjøl, og det blir faktisk premiere på den for oss. Det kommer til å bli vår signaturlåt, forteller Cornelia. Hun vil ikke avsløre hvilken låt det er.

– Hvis du liker allsang og god stemning, er dette midt i blinken. Det er også en kveld der man kan treffe venner og naboer i et hyggelig lag, en liten fest, rett og slett.

Koret sørger for salg av drikke og snacks. – Vi håper folk vil ta med familie, venner eller naboer og gjøre det til en litt annerledes fredagskveld.

Våle samfunnshus er arenaen for tidenes første pubkor i Re fra klokka 19.00 fredag 20. mars 2026. Billetter er i salg.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.