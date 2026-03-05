Fredag ser du Re-jenta på Norge Rundt. – Håper at innslaget vil inspirere flere til å se hvor gøy fysikk og naturfag kan være.
Viser fram favoritteksperimenter
Og nå førstkommende fredag blir det mer Re på TV: Veronica Danielsen, også kjent som ViteVero, blir å se på Norge Rundt på NRK, der Re-jenta får besøk av programleder Máret Ingá Smuk.
Norge Rundt sender fra vitenshow-loftet til Veronica, der hun er hovedinnslaget i denne ukas program på fredagskvelden. – Jeg skal vise fram noen av mine favoritteksperimenter, forteller hun:
– Håper at innslaget vil inspirere flere til å se hvor gøy fysikk og naturfag kan være, sier Veronica som du kan lese mye mer om i denne papiravisa.
Programmet vises nå på fredag førstkommende fra klokka 19.40 den 6. mars 2026.