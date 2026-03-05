Alle nødetater rykker ut til trafikkulykke i Re

– Melding om kollisjon mellom to biler ved Svinevoll, der en bil har veltet, melder nødetatene.

– Det vil bli trafikale utfordringer. Omkjøring på eget initiativ, melder Politiet i Sør-Øst. Trafikken passerte etter hvert i ett kjørefelt etter ulykken.

Nødetatene er på stedet, kort tid etter første melding om ulykken, som kom klokka 08.39 torsdag morgen 5. mars 2026.

Førerkortbeslag på stedet

– Fører som kjørte inn i den andre bilen blir anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Veien er ryddet. Vi har avsluttet på stedet, melder Eskil Hagen Olsen, operasjonsleder i Politiet i Sør-Øst en times tid etter første melding om ulykken.

– Det har vært påkjørsel bakfra. Fører av en av bilene er kjørt til legevakt for en helsesjekk etter ulykken.

Alle involverte kom seg ut av bilene ved egen hjelp. Det er ikke meldt om større personskader.

