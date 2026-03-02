Fon IF: – Kommunen kan ikke stenge oss ute

Kommunen har ikke rett til å hindre idrettslaget tilgang til å inspisere en installasjon de sjøl eier, mener Fon IF i en krass epost til Tønsberg kommune. – For meg er det viktig å rydde opp i dette nå, så vi unngår uklarheter i framtida, sier ordfører Frank Pedersen.

Fon IF ber på ny Tønsberg kommune imøtekomme kravet om tilgang til teknisk rom for inspeksjon og utskiftning av ventilasjonsaggregat i Fon flerbrukshus. «Dette innebærer i det minste nøkkelsett til alle innvendige rom kommunen selv har tilgang til», heter det i en epost fra Fon IF til Tønsberg kommune, som ReAvisa har fått en kopi av.

Her er eierskapet til flerbrukshuset, som er kjelleretasjen under Fon barnehage, igjen tema, les mer om saken i denne saken. Det etterspørres en avklaring, siden idrettsforeninga har søkt midler til oppgradering av ventilasjonsanlegget. I brevet, forfattet av Fon IF-leder Even Lislebø, står følgende:

Fon IF har ikke hørt noe mer

«Den 19.11.25 ble kommunen bedt om å tilrettelegge for tilgang til teknisk rom ifm. oppgradering av ventilasjonsanlegg. Dette avviste kommunen med argument om at Fon IF ikke hadde rett til å gjøre investeringer i ventilasjonsanlegget det i senere tid har blitt tydelig at idrettsforeninga selv eier (jfr. byggesaksdokument, fakturaer, og kulturdepartementets anleggsregister).

Den 02.02.25 ble kommunen gjort oppmerksom på dokumentasjon på Fon IFs eierskap til «Fon Flerbrukshus», i.e. alt innvendig i etasjene under Fon barnehage. Tønsberg kommune ble i denne sammenheng på ny bedt om å imøtekomme nevnte tilgang til teknisk rom.

Den 11.02.26 møtte Fon IF med ordfører og andre politikere, som ble forelagt dokumentasjon på eierskapsforhold, samt kulturdepartementets oppfatning av eierskap til anlegget (jfr. anleggsregisteret og spillemidler tildelt ved oppføring).

Konklusjonen fra møtet var at ordfører (og muligens andre politikere) skulle møte med Fon IF og relevante deltakere fra kommuneadministrasjonen. Vi skriver 01.03.26 og Fon IF har ikke hørt noe mer om saken fra kommunens hold».

– Kommunen kan ikke stenge oss ute

Det vises til at det nærmer seg svarfrist for tildeling av midler det er søkt om til oppgradering av ventilasjonsanlegget. «Om Fon IF får tilslag på søknaden, og kommunen hindrer foreninga i å realisere oppgraderinga, må Fon IF igjen vurdere rettslige steg», står det i eposten.

«Uavhengig av utfall på søknaden om midler, har kommunen ingen rett til å hindre Fon IF tilgang til teknisk rom for å inspisere installasjonen de selv eier.

Fon IF regner med å få et svar i rimelig tid fra Tønsberg kommune som adresserer ovennevnte anmodninger. Annet vil igjen gi utslag i rettslige steg».

Tønsberg kommune hevder at de har eierskapet til bygget. Også tidligere har rettslige steg blitt nevnt, les mer om det i denne saken.

Ordfører Frank Pedersen signaliserte før utvalgsmøtet i starten av februar at han ville ta et møte med Fon IF i denne sakens anledning.

Ønsker unngå uklarheter i framtida

– Ja, jeg tok et initiativ til et møte som vi hadde i midten av februar. Jeg har etter det bedt administrasjonen ta kontakt med Fon IL for å gjennomføre et møte hvor samarbeidsavtalen som gikk ut i 2019 blir revidert og evt. fornyet (en avtale som Fon IL inngikk med Ramnes kommune i sin tid).

– Samtidig komme til enighet og klarhet i eierskapet til bygget. Både innvendig og utvendig. For meg er det viktig å rydde opp i dette nå slik at vi unngår uklarheter i framtida, skriver ordfører Frank Pedersen når ReAvisa spør om framdrifta.

Da Fon barnehage igjen ble foreslått lagt ned, men redda fra nedleggelse igjen, ble det fastslått at Tønsberg kommune har eierskap til Fon flerbrukshus i kjelleren av barnehagen.

Dette ble varsla Fon Idrettsforening i et juridisk notat fra Tønsberg kommune, som bestrides av Fon IF som også hevder eierskap. Les også om dette i den siste papiravisa.

