– Ska’kke værra så lett å selge et bygg du ikke eier

Mesteparten av byggekomite og dugnadskomiteen møter lokalavisa i gymsalen de kjemper for å beholde. – Litt av et 40-årsjubileum, sier Arvid Bråten om Tønsberg kommune sitt forslag om å selge bygget han leda byggingen av.

Det var nemlig for 40 år siden denne gjengen starta på en lang prosess som var ferdigstilt 11 år seiere med åpning av Fon skole, da hadde bygdefolket i samarbeid med gamle Ramnes kommune klart noe de ikke hadde klart uten dette samarbeidet:

En splitter ny skole var reist der Fon idrettsforening eide underetasjen med gymsal, garderober, møterom og skytebane – ved offisielt navn «Fon flerbrukshus» – mens kommunen eide skolebygget over.

– Det har hvert fall vært gjengs oppfatning i bygda siden, forteller dugnadsgjengen som sto bak bygging av Fon flerbrukshus.

Finansiert og bygd av bygdefolket

Kommuner kommer og kommuner går, hvert fall her i bygda: Det gikk fra Ramnes til Re og så til Tønsberg. Skolen ble lagt ned og det ble barnehage her isteden. Nå risikerer barnehagen å bli lagt ned, til store protester. Også bygget er foreslått solgt, også til store protester – dette kan du lese mer om i denne ReAvisa-saken.

Mandag kveld, to kvelder før saken skal på våre folkevalgte sitt bord, møter ReAvisa en engasjert gjeng med foninger – i lokaler de egenhendig har bygd, med egne materialer, med egne midler. Byggekomite-leder fra den gang Arvid Bråten oppsummerer:

– Dette ble bygd med gaver bygdefolket hadde gitt gjennom andelsbrev. Det ble gitt tømmer. Det ble gitt timer. Folk sitter nå og er fortvila. Dette vil såre fullstendig, i mange år. Det vil sitte djupt, altså.

– Idrettsforeninga bidro med hundretusener av kroner: Bingo til inntekt for ny skole var god butikk, mimrer dugnadsgjengen.

Engasjement kommer det bare godt ut av

De stusser på at en nedleggelse av barnehagen i lokalene over kan komme på våre folkevalgte sitt bord, før eierskapet til underetasjen er avklart – det skulle jo ikke det. – Eierskapet er ikke avklart, på ingen måte. Hvert fall ikke så lenge Tønsberg kommune nekter å vedkjenne Fon IF eierskapet.

Det sier en krystallklar Fon IF-leder Even Lislebø. Han er yngstemann i flokken og får haugevis av skryt fra gamlekara som var med fra starten for førti år siden.

– Det er å legge gullegget, det. Å få inn en sånn ung og engasjert kar. Og engasjement, det kan det bare komme godt ut av!, mener byggeleder Bråten.

Det starta med at Fon IF ved Even ble nekta å komme inn i gymsalen for å sjekke ventilasjonsanlegget, det er modent for utskifting.

– Kommunen har gjort feil på feil på feil

Dugnadsfolk sto klare til å skifte det ut, og Even skulle søke midler for å finansiere et nytt. Dette ble avvist av kommunen, etter sigende fordi det kunne «svekke kommunens eierrådighet». – Vel, det skal være litt vanskelig å verne om eierrådighet til noe en ikke eier, sier Even.

– Det er gjort så mye feil, hele veien, mener idrettslag-lederen som gikk ut i ReAvisa og varsla at de ville ta Tønsberg kommune til retten, om så blir nødvendig.

– Jeg håper ikke det er vond vilje, men heller dårlig kommunikasjon, sier Even til ReAvisa. – Men det tenner en gnist, da, skyter Arvid inn, – et stort engasjement.

– Dette er viktig for bygda, understreker han – bygget blir brukt mye. Det er et samlingspunkt for så mange. Mens vi prater kommer det en gjeng damer for å trimme.

– Så viktig at vi skal kjempe til krampa tar oss

Ifølge Even og gamlekara er det som følger: Kommunen leier underetasjen av Fon IF, mot å ta driftsutgiftene som vederlag for leie, det dreier seg om strøm og renhold. Idrettslaget både eier og tar konstaden med bygg og inventar, som for eksempel ventilasjon.

Fon IF og bygdefolket bruker bygget til fotballtreninger og andre treninger, møter, lager, samlingsplass ved store anledninger som for eksempel 17. mai.

Det er bursdager her, – det henger ofte ballonger utafor her, forteller dugnadsgjengen. Dette er et viktig bygg med mye liv og røre og folkehelse.

– Beholde barnehagen er viktig. Beholde dette bygget er også viktig, i seg sjøl. Så viktig at vi skal kjempe til krampa tar oss, hvis det trengs.

Masse dokumenter der Fon IF står som eier

Dugnadsgjengen regner seg tilbake og finner ut at det er 40 år siden de starta på prosessen. – Litt trist 40-årsfeiring, kanskje? Men det spriter opp litt au da, hadde det ikke vært for denne saken så hadde vi vel ikke kommi på at det er 40 år siden, engang!

Arvid Bråten var byggeleder den gang og har mye info oppi huet, verre er det med all dokumentasjonen som ikke er tatt vare på. Men han har saumfart arkivene og seinest i helga fant han noe kommunen ikke hadde finni:

– De har ikke leita spesielt godt i arkivene da de skreiv sitt «juridiske notat» – det er ikke verdt blekket det er skrivi med eller papiret det er skrivi på.

– Vi har masse dokumenter der Fon IF står som eier, forteller Arvid. Dette er delt med folkevalgte som skal ta sin avgjørelse på onsdag.

Reiser til by’n for å vise sitt syn

Byggekomiteen fra den gang, som møter for en ReAvisa-prat mandag 2. februar 2026, er komiteleder Arvid Bråten, byggeleder Ingvar Skaug, dugnadsansvarlig Jan Engen og Tor Gabriel Holtung, pluss dugnadsfolka Jan Erik Berg, Jan Arne Sjue, Åge Engen, Hans Kristian Olsen og Hans Kristian Fon.

– Vi var mange flere au, men dette var kanskje noen av de mest sentrale med verv i byggekomite og dugnadskomite, forteller Arvid Bråten. – Jeg husker jeg var med pappa på dugnad her som liten, forteller Even Lislebø på 35 år.

Nå er idrettslagsleder Even og dugnadsgjengen klare for å vise sin motstand mot både barnehage-nedleggelse og salg av bygget foran utvalgsmøtet onsdag 4. februar 2026. Det er også oppretta en spleis til eventuelle juridiske utgifter.

Les mye mer om Fon barnehage i disse ReAvisa-sakene.

