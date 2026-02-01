Perfekte forhold: – Nå bør du komme og prøve dette

– Jeg hoppa på ski for første gang igjen på onsdag i uka som gikk. Så det er veldig moro å være i gang igjen, forteller 13-åringen Jesper.

Lokalavisa tok en prat med Jesper Ringdal (13) da han begynte å hoppe på ski for rundt tre år siden. Så har det dabba litt av, mye på grunn av lite snø denne vinteren. Men nå som det er snø og perfekte forhold i bakken, så har Jesper finni fram hoppskiene igjen denne sesongen:

– Det har blitt en liten pause, forteller 13-åringen, men nå husker han hvorfor det er så gøy å hoppe på ski: – Å få det til, kjenner på det å fly, det at du faktisk svever gjennom lufta.

– Suget i magan kommer på hoppkanten

Re-daktøren blir med helt opp til toppen av ovarennet i Rambergkollen under dagens Rambergrenn, søndag 1. februar 2026. Oppvokst ved siden av en hoppbakke, nemlig Farbakk i Ramnes, er ikke slike høyder helt fremmed.

Men, likevel: – Dere er noen tøffinger som slenger dere av bommen her?, er en anerkjennelse som tydeligvis har kommet med alderen.

– Nei, det å sitte på bommen og vente er ikke så ille. Det er mer på hoppkanten det suget i magan kommer, forteller tøffingen Jesper på 13 år.

– Hoppsporten var ALT

Veteranen i IL Ivrig-trioen kan derimot være litt enig. Det begynner å bli tøft å kaste seg uti det, som 64-åring. – Eller, det tøffeste er egentlig turen opp igjen, sier en andpusten veteran-hopper, tilbake på toppen av ovarennet for sitt tredje og siste hopp.

Even Kommedal (23) er sistemann i IL Ivrig-trioen. For ham var hoppsporten ALT en gang i tida. – Det var hele tida, året rundt, i Oslo på sommeren for å hoppe på plast.

– Hele vinteren, her i bakken og rundt hele landet, treninger og hopprenn, forteller Even. Han satsa skikkelig, helt fram til noen år siden. Siden har hopp vært hobby.

Perfekte forhold i bakken

Og han har fortsatt en passion for sporten, med mange timer i Rambergkollen på dugnad sammen med blant andre lokal hopp-ildsjel Ragnar Skinnes. Even stiller også opp som trener for de yngste, en veldig god trener som sådan.

Det er greit med rekruttering om dagen: – På kveldene vi har skileik på Bibo kommer det flere barn som vil hoppe på ski, det er bare å komme for alle interesserte, forteller Even.

Nå er det perfekte forhold i Rambergkollen, også. Gode muligheter til å sjekke ut sporten med stolte tradisjoner i bygda vår.

– Heier på ungdommen

Jesper anbefaler alle som kan tenke seg å prøve seg å komme. Han kan godt tenke seg at skihopp blir en hobby gjennom hele livet. Veteranen Arvid er et godt bevis på at dette er noe for de fleste aldre, Arvid har NM-gull fra veteran-NM:

– Det er ett par år siden sist jeg var med i NM, det kan godt hende jeg hiver med meg igjen. Det kommer litt an på, hvis det er i nærheten. Jeg gidder ikke reise så langt lenger, forteller Arvid.

Han heier på ungdommen. Og det er den yngste IL Ivrig-hopperen som har den beste progresjonen gjennom dagens Rambergrenn:

Rekruttering er førstepri

– Mens jeg hopper en meter kortere fra prøveomgangen til 1. omgang, så hopper Jesper en meter lenger, sier Even og skryter av yngstemann i den store bakken.

Rekruttering har alltid vært førstepri for hoppgruppa i IL Ivrig, men snøfattige vintre har gjort det vanskelig i perioder. Nå er hoppgruppa imidlertid i full gang:

Alle interesserte kan ta kontakt med Ragnar Skinnes på telefon 911 96 567, forteller han til ReAvisa.

Ragnar har uhorvelig mange timer i bakken, her kan du lese om utfordrende rigging til årets renn.

Resultater Rambergrennet 2026, IL Ivrig:

I liten bakke K8 fra 7 til 11 år vant Daniel Lenerand fra KIF, i mellomstor bakke K18 vant Ludvik Lenerand fra KIF bare et halvt poeng foran Emric Flåten fra Botne SK og Harald Lehn fra Skotfoss på delt andreplass. Her var det ingen IL Ivrig-deltakere med.

I stor bakke ble det et reint klubbmesterskap for IL Ivrig med tre hjemmefavoritter der Even Kommedal (23) ble best foran unggutten Jesper Ringdal (13) og veteranen Arvid Lian (64) – alle IL Ivrig – riktignok i hver sin aldersklasse.

Det var ei kort liste over deltakere i årets Rambergrenn, langt kortere enn tidligere år. Det får vi håpe endrer seg, nå som snøen er her og det er perfekte forhold for å teste ut hopp-sporten.

Se flere bilder fra Rambergrennet 2026:

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.