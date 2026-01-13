Vannlekkasje i Vålehallen – igjen og igjen og igjen

Det er nesten ikke te’ å tru, men nok en gang har Vålehallen vannskader. Heldigvis ser ikke skadene ut til å være like store som ved de tre tidligere vannlekkasjene.

Det er i dag tirsdag morgen 13. januar 2026 at ReAvisa får vite fra idrettslaget at de er varsla om vannlekkasje i Vålehallen: IL Ivrig er ikke blitt orientert om omfanget, kun at det er vannskader på idrettshallen.

Lokalavisa setter snuta mot Vålehallen for å sjekke ut vannskadene, nesten en tradisjon rundt romjul- og nyttårstider. Mer om det lenger ned i saken, og her kan du lese mer om tidligere vannlekkasjer i ReAvisa-arkivet.

– Ingen kommentar, foreløpig

Gro Pettersen er virksomhetsleder i Tønsberg kommunale eiendom, hun kan heller ikke si så mye om skadeomfanget: – Det er nettopp oppdaga, veldig ferskt. Det første som skjer er å melde det inn til forsikringa.

– Jeg har ingen kommentar ut over det, foreløpig, svarer virksomhetslederen til ReAvisa. Heller ikke spørsmål om bruk av hallen framover kan hun svare på nå.

– Vi må se på alt dette etter at vi får oversikt over omfanget, gjentar hun – og hun vil heller ikke si noe om at dette er et gjentakende problem i idrettshallen.

Vannlekkasje annahvert år

Dette er langt ifra første gang det blir vannlekkasje i Vålehallen – som er i kommunal eie, bygd etter sammenslåinga mellom Ramnes og Våle. De siste åra har det vært vannskader i romjula 2022 med reparasjoner langt ut på nyåret 2023, så på nyåret i 2024 igjen, og nå igjen på nyåret 2026.

Kjapt oppsummert, når vi ser over flere år tilbake, er det snakk om vannlekkasjer i den vannbårne varmen i taket, så var det en stor og svært omfattende vannskade med brannvann som gikk lekk. En vannskade kom av et rør som frøys og sprakk i en utvendig bod.

På toppen av dette kommer gjentakende hærverk. I tillegg har taket rasa i kafeteriaen og flisene i dusjene falt ned fra veggene, for å ramse opp ståa i Vålehallen, som sto klar til åpning i oktober 2003.

Vestre del av hallen er ramma

ReAvisa slapp inn i en låst Vålehall tirsdag morgen og ved første øyekast ser det ikke like alvorlig som ved de forrige vannlekkasjene. Skadene kan ha blitt begrensa til vestre del av hallen. Men det veit vi ikke sikkert enda.

Et lagringsrom med en skytebane er ramma og deler av hallen, det gjelder halve delen mot vest, kanskje bare så langt som til den første skilleveggen, har tydelige tegn på fukt. Det betyr at hvert fall 1/3 av hallen er ramma. Det vil gå ut over bruk av hallen – det kan vi nok si med sikkerhet.

Det er tydelige tegn på fukt i områdene nevnt over. Her må gølvet rives opp og erstattes. Nå er hovedpri å få avfuktere i gang for å begrense skadene, får ReAvisa fortalt på stedet.

