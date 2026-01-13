Rigger til renn: – Vær så snill å ikke ødelegg for oss

– Det er kjedelig og det medfører veldig mye ekstra arbeid for en liten og hardtarbeidende dugnadsgjeng.

Det forteller Ragnar Skinnes, hoppildsjel i IL Ivrig. Han og en liten dugnadsgjeng jobber på spreng for å få bakken preppa til treninger og renn. – Jeg var bare en kjapp tur hjemom for å spise middag, og da jeg kom tilbake hadde noen rekki å ødelegge mye for oss.

Dugnadsgjengen har kjørt snø fra jordene og frakta den på svære presenninger til bakken. Snøen må pakkes, men når noen aker i bakken så drar de med seg snøen ned i bånn av bakken. Gåing i bakken ødelegger også, forklarer Ragnar til ReAvisa.

Både treninger og hopprenn

Det har allerede blitt hoppa på ski i Rambergkollen denne vinteren. – De hoppa på rimet, nesten, sier Ragnar og forteller om den elendige snø-vinteren så langt, før det nå laver ned tirsdag 13. januar 2026.

– Nå har vi vært i gang ett par dager, og vi har hatt ett par bra økter her, forteller hopp-ildsjelen som garanterer enda bedre forhold med snøen som nå kommer.

– Vi håper på mange fine treninger framover. Og det blir Rambergrenn med start klokka 12.00 søndag 1. februar 2026.

Topper trenerkabalen

Det blir skileik på Bibo med en mini-hoppbakke og hopptreninger i Rambergkollen framover. Rekruttering har alltid vært førstepri for hoppgruppa i IL Ivrig, men snøfattige vintre har gjort det vanskelig i perioder.

Nå har hoppgruppa toppa trenerkabalen, klubbens egne hoppere Even Kommedal Ringen og Marte Skinnes har sagt seg villig til å trene de yngre og nye skihopperne.

Alle interesserte kan ta kontakt med Ragnar Skinnes på telefon 911 96 567, forteller han til ReAvisa.

