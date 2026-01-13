Nå snør det veldig mye i Re: – Krevende kjøreforhold

– Beregn ekstra god tid hvis du er avhengig av å kjøre på jobb, råder Statens vegvesen.

Vestfold fylkeskommune advarer om krevende kjøreforhold i hele Vestfold. Meteorologisk institutt har varsla store nedbørsmengder og så et mulig væromslag med mildere vær.

Det snør mye over hele bygda vår i dag tirsdag 13. januar 2026, og natt til i morgen, onsdag, ventes temperaturen å stige. Det er usikkert om og når nedbøren vil gå over til sludd og regn.

Har materiell og personell klart

– Vestfold fylkeskommune har forberedt seg på været og har materiell og personell klart. Dersom alt kommer som snø, kan det oppstå utfordringer med bortkjøring av store snømengder.

– Vi oppfordrer alle som skal ferdes i trafikken til å kjøre etter forholdene og vise hensyn til brøytemannskapene som arbeider med å holde veiene åpne, het det i ei pressemelding fra fylkeskommunen.

Statens vegvesen forteller også om krevende forhold: – Beregn ekstra god tid hvis du er avhengig av å kjøre på jobb. Ta hensyn til medtrafikanter og til de som brøyter, oppfordrer faggruppeleder Birte Roverudseter.

Noen hendelser i Re

– Mindre trafikk på veiene, lavere fart og hensynsfull kjøring reduserer risikoen for hendelser og gjør jobben enklere for de som drifter veien og for de som er avhengige av å komme seg fram.

Du finner oppdatert trafikkinformasjon på 175.no eller i appen Vegvesen Trafikk. Her finner det også prognoser for når det er risiko for stengte veier eller kolonnekjøring på det viktigste fjellovergangene.

Her i Re har det vært noen biler i grøfta og noen mindre trafikale problemer i forbindelse med snøværet så langt, men det er ikke meldt om noen alvorlige ulykker i skrivende stund.

