Sølve og Nils kjøpte denne aller første løypemaskinen i Re: – Det var en svær investering den gangen

Den nye løypemaskinen koster over 3 millioner. I 1969 var prisen 7.000 for den aller første maskinen som starta det moderne skiløype-eventyret i Re.

I gårkveld, torsdag 15. januar 2026, var det en høytidelig markering på Bibo i forbindelse med investeringa i en splitter ny løypemaskin. Med ordfører Frank Pedersen på plass, leder av IL Ivrig skigruppe Thomas Langedrag og mange dugnadsfolk i skigruppa.

Representanter fra Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Sparebank 1 var på plass – begge med sjekker på store beløp. Re markedsgruppe var også representert, de har også bidratt til kjøpet med sponsormidler fra det lokale næringslivet.

Nostalgisk overraskelse

– Vi vil avholde en markering på Bibo for å takke giverne for bidraget og vise fram den nye maskinen, het det i innbydelsen. Det som ikke var nevnt, var en nostalgisk overraskelse:

I anledning ny løypemaskin var den eldste maskinen i IL Ivrig-historien frakta til Bibo og plassert rett ved siden av den nye.

Denne 1967-modellen satte de første skikkelige skisporene i bygda vår vinteren 1969/1970.

– Vi klarte det!

I 1969 gikk sju IL Ivrig-ildsjeler sammen og garanterte for summen: 7.000 kroner, med en tusenlapp hver. I gårkveld ble den nye løypemaskinen vist fram, til en prislapp på over 3 millioner kroner.

– Det var snakk om mye penger den gangen, forteller Sølve Søyland og Nils Husabø til ReAvisa. De er to av de sju som la inn en tusenlapp hver den gangen. – Men vi klarte det!

Kontrakten fra 1969 er undertegnet A. Danielsen, O. Gran, A. F. Andersen, R. Hansen, H. Hansen, N. Husabø og S. Søyland.

Til stor glede for veldig mange

Den gamle løypemaskinen fikk nesten like mye oppmerksomhet som den nye. Et klenodium, side om side med en moderne løypemaskin som IL Ivrigs skigruppe bare har drømt om – og som ikke hadde vært mulig å kjøpe inn uten spons og støtte.

Blant de som har bidratt er Sparebankstiftelsen DNB, representert ved Thor Fredrik Hanssen Solberg ved Revetal og Tønsberg-eiendomskontoret. Han har over tredve år i IL Ivrig sjøl, både i langrenn og hopp.

– Så dette er veldig hyggelig å bidra til – både løypemaskin, men ikke minst alt det drar med seg. Det er en skikkelig dugnadsgjeng her som sørger for flotte skispor til glede for veldig mange hver vinter.

– En liten revolusjon

Leder i skigruppa Thomas Langedrag forteller at investeringa vil gi en god trygghet for flotte løyper hver vinter i lang tid framover. Det betyr mye for mange, og det er en videreføring av en stolt tradisjon for løypekjøring:

– IL Ivrig har en historie som spenner tilbake til starten av 1900-tallet, skigruppa ble danna på slutten av 1950-tallet. Det var en liten revolusjon da den første skuteren ble kjøpt inn på slutten av 1960-tallet.

IL Ivrig-ildsjel Svein Olsen tok forsamlinga gjennom en historie-time som endte opp i nåtid – med en splitter ny løypemaskin gjort mulig av støtte fra stiftelser og spons fra lokalt næringsliv.

