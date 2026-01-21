Hvordan så Vestfold ut for 3.000 år siden?

Det kan du få et innblikk i, når «Livet i Vestfold fram til vikingtida» er tema.

På et sted som har navnet Re er det naturlig at vi er opptatt av middelalder, da bygda vår var midtpunktet i norgeshistorien med Slagene på Re. I Horten er de mer opptatt av vikingtid. Men hva med tida enda lenger tilbake, til og med lenge før vikingtida?

Det kan du høre mer om i et foredrag på Holt gård tirsdag 27. januar 2026, med åpen cafe i bryggerhuset fra klokka 17.30. Vestfold permakulturlag står bak kvelden med tema «Livet i Vestfold for 3.000 år siden og fram til vikingtida».

Et vindu inn til våre forfedres hverdag

– Alle er velkomne til en meget spennende kveld på Holt Gård, heter det i invitasjonen: Hva veit vi om vår forhistorie, basert på lokale arkeologiske funn? Det blir vist bilder av unike metallsøker-funn fra vårt område som speiler over 3.000 års lokalhistorie.

Arkeolog Ragnar Orten Lie ved Vestfold fylkeskommune vil kommentere funnene og gi oss et vindu inn i våre forfedres hverdag og forklare hvordan metallsøker-funn kan bidra i arkeologenes tolkninger.

Det er påmelding i forkant, mer info finner du hos Holt gård.

