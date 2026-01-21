Dette var fantastisk i fjor – nå blir det en tradisjon

Tidenes talentshow på Elverhøy, skreiv ReAvisa – intet mindre! Nå gjentas suksessen søndag 1. februar 2026.

Siden Talentshowet på Kulturhuset Elverhøy ble så fantastisk bra i fjor, ble kultur-ildsjelene i bygda vår Tom Hansen og Frank Wedde spurt om de ville arrangere det i år også.

Som i fjor blir dette et talentshow for alle unge kreative sjeler i Re og hele Tønsberg kommune, med mulighet til å gå videre til UKM-festivalen Vestfold i Sandefjord seinere på vårparten i år.

Fra Elverhøy til landsfinalen

I fjor gikk Milla Grace Borgvinn-Burgess videre fra talentkvelden på Elverhøy via fylkesfinalen og til landsfinalen i Olavshallen i Trondheim. Allerede ved åpning av påmelding var femten bidrag klare, og enda flere blir det: Band, duoer, sangere og dansere.

Billett- og kioskinntektene går i sin helhet til Kulturhuset Elverhøy, så vær med og støtt opp lokalmiljøet. Det blir hyggelige billettpriser, forteller Tom Hansen. Han tar i mot påmeldinger på epost thansen57@hotmail.com.

Talentshowet skjer på Kulturhuset Elverhøy klokka 16.00 søndag 1. februar 2026. Alle under 18 år kommer inn gratis, ellers koster billetten en hundrings.

Vil du lese om og se bilder fra fjorårets talentshow? Sjekk her.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.