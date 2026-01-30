Bygda som ikke gir seg på tørre møkka: – Tar gjerne Tønsberg kommune til retten, om nødvendig

Fon barnehage legges ned fra og med 1. august i år, hvis kommunedirektørens innstilling får flertall. I tillegg skal bygget selges, et bygg bygdefolket mener de har eierskap til. Det varsles søksmål fra ei lita idrettsforening mot store Tønsberg kommune – hvis nødvendig.

Kommunedirektørens innstilling er i to punkter, der Fon barnehage legges ned fra 1. august 2026 og kommunedirektøren starter prosessen med å avhende barnehagebygget dersom ikke konkrete planer for annen kommunal bruk er konkretisert i løpet av 2026.

Den politiske posisjonen varsla i forrige runde at de de ville legge ned barnehagen, men ikke selge bygget. Saken ble da utsatt, på grunn av faktafeil i saksgrunnlaget. Det er ikke stort bedre stilt nå, mener foreldrene i Fon.

– Det er noe som skurrer

Foreldregruppa i Fon barnehage møttes denne uka og der ble det diskutert det de mener er faktafeil. Det dreier seg i all hovedsak om antall barn, reell besparelse og hvor lett kommunen tar på å selge bygget, forteller Renathe Fekene:

– Vi har et stort engasjement og håp om at politikerne ser det samme som oss: Det er noe som skurrer. Det er ikke lurt å legge ned en full barnehage, en barnehage som i tillegg scorer over landsgjennomsnittet og best i kommunen på foreldreundersøkelsen.

– Og kanskje særlig lite lurt i en tid hvor vi seinest i høst så at beredskap er viktig – flommen på Revetal. Uforutsette ting skjer, og det vil være uklokt å legge ned og prøve å kvitte seg med en barnehage og et flerbrukshus.

– Oversett og ignorert

Fortellingen om at det ikke er barn nok til å ha et barnehagetilbud i Fon er feil, mener foreldregruppa. – For foreldre i Fon barnehage med barn født i 2024/2025 er realiteten den at ikke alle vil få plass til sine barn ved oppstart til høsten.

– Kommunen skisserer at våre barn enkelt skal flyttes samlet til Brekkeåsen barnehage. Det er bare ett par problemer med det; der er det ikke plass til søsken av våre barn, og vi deler bekymringen med FAU og foreldre i Brekkeåsen – hvor skal deres søsken gå når det er fullt med foninger?

– Det er også verdt å påpeke at i kommunens eget høringsnotat er prognosen for Revetal- og Ramnes-området en kraftig økning av antall barn. Det betyr at det ikke vil være nok barnehageplasser i hele nordre del av kommunen. Dette påpekte vi også i svaret vårt, men er oversett og ignorert i innstillingen.

– Et sterkt og vettugt ønske

– Vi lurer også veldig på hvordan innsparingen skal være så høy som den skisseres å være, all den tid det skal bli vanskelig å selge et bygg der Fon IF har evigvarende bruksrett, dette tar kommunen også overraskelse lett på – skjønn det den som kan.

– Men! Vi gir oss oss ikke. Vi skal ringe til politikere, sende brev og vi arrangerer fakkelmarkering i forkant av utvalgsmøtet til uka, klokka 17.00 onsdag 4. februar, ved rådhuset i Tønsberg.

– Vi oppfordrer alle som har vært barn, har barn eller barnebarn til å delta sammen med oss for å vise at det er et sterkt og vettugt ønske om å ha barnehage i Fon.

Ildsjeler som brenner for bygda

Kommunedirektøren skriver at faktagrunnlaget rundt nedlegging av Fon barnehage er blitt gjennomgått på nytt, og at forslaget om nedleggelse står. Det fastslås også at Tønsberg kommune har eierskap til Fon flerbrukshus. Dette ble varsla Fon Idrettsforening i et juridisk notat fra Tønsberg kommune:

I svarbrevet fra Fon IF, ved leder Even Lislebø, kommer det fram en stor skuffelse over hvordan saken er blitt håndtert av administrasjonen i Tønsberg kommune: Fra foreningens side har det blitt kommunisert et tydelig ønske om et samarbeid med kommunen basert på en felles interesse.

– Vi som ildsjeler ønsker, i samarbeid med kommunen, å skape aktiviteter som understøtter mange av kommunens mål. Blant annet planlegger vi aktiviteter for barn og unge, redusere bilbruk for befolkningen i Fon, skape rimelige aktiviteter for de med liten lommebok og ikke minst god psykisk og fysisk folkehelse – for alle.

Forbausa og skuffa over Tønsberg kommune

– Vi mener vårt initiativ er svaret på mange av dagens folkehelseproblemer som ensomhet og inaktivitet, med lavterskelaktiviteter i eget nærmiljø. Når vi ildsjeler blir møtt med juridiske notater istedenfor støtte og heiarop blir vi først og fremst forbausa og ikke minst skuffa over Tønsberg kommune.

– I det siste året har vi forsøkt å strekke ut ei hand til samarbeid, men blir avspist med juridiske spissfindigheter fra en kommune som en skulle tro har som oppgave å være en støtte for sin egen befolkning, står det skrevet i svarbrevet.

– Et eksempel er Fon Idrettsforenings initiativ til å bytte ut ventilasjonsanlegget på Fon Flerbrukshus for foreningens egen regning, vises det til i svarbrevet. Dette initiativet ble avvist av Tønsberg kommune, hevdes det.

Tufta på et godt samarbeid med kommunen

– Vi i Fon Idrettsforening kan ikke skjønne hvorfor vi opplever denne motviljen fra kommunen, skriver Even Lislebø i svarbrevet fra Fon IF. Der går han mer inn på historien bak flerbrukshuset:

På 1980-tallet var Fon barneskole lokalisert på ungdomslokalet Vonheim i Fon. Dette som et resultat av et godt samarbeid mellom Ramnes kommune og Fon ungdomslag. Et slikt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen var sentral for å få begrensede midler til å strekke til.

Da Vonheim til slutt ikke fulgte de krav som ble stilt til skoledrift, samt en vesentlig økning i elevantallet, ble det planlagt en ny skole. Skolen ble til gjennom et samarbeid som involverte så å si hele bygda.

Kanskje vanskelig for enkelte å forstå i dag?

– Denne dype samhandlingen mellom innbyggerne og kommunen er kanskje vanskelig for enkelte å forstå i dag? Men for oss i Fon er dette noe mer. Dette var vår

muligheten til å bidra til fellesskapet, vår mulighet til å gi gode oppvekstsvilkår for våre barn og ikke minst vår mulighet til å gjøre samfunnet vårt bedre.

– Dette er verdier svært mange av oss i Fon har med oss den dag i dag. Til tross for anstrengt økonomi og mange problemstillinger som måtte løses, ble til slutt Fon skole bygd.

Det dukka opp mange utfordringer underveis i byggeprosjektet, men de ble løst en etter en, etter det Fon IF i sitt svarbrev kaller umenneskelig innsats fra ildsjeler i bygda vår. Innbyggerne i Fon ga utallige dugnadstimer til å bygge underetasjene til Fon skole, organisasjoner ga penger, bingo ble avholdt for å samle inn penger.

Dessverre for dårlig dokumentert

Skogeierforening ga alt nødvendig tømmer og til slutt kom en i mål med både Fon skole og Fon Flerbrukshus. – Og når skolen trengte ekstra lokaler i forbindelse med

skolerefomer var det aldri snakk om mitt og ditt, det var vilje, det var samarbeid og pragmatiske gode løsninger.

– I dag må vi dessverre si mye av denne prosessen ikke er tilstrekkelig dokumentert, men dette endrer ikke faktum: Fon Flerbrukshus ble bygd av innbyggerne i Fon,

til bruk av innbyggerne i Fon.

Fon IF innleder med et historisk tilbakeblikk på tider der folk, foreninger, firma og det offentlige samarbeidet for å få til store ting, med et håp om at dette kan fortsette – men hvis så ikke skjer, så venter det et søksmål mot kommunen:

Bygd og betalt av bygdefolket

– Det vi ikke kommer unna er det moralske i denne saken når Tønsberg kommune ønsker å stille seg rettslig slik at de kan selge, avhende eller redusere sine forpliktelser rundt Fon flerbrukshus.

– Dere kan ikke moralsk ta dere til rette å kaste årtiers innsats fra egne innbyggere inn i et spill der bygda vår sitter igjen nok en gang som tapere. Vi har mistet gamlehjemmet vårt, vi har mistet skolen, vi har mistet kollektivtilbud og vi har mistet kommunale arbeidsplasser.

– Nå står vi i fare for å miste noe som er vårt, noe vi har bygd, noe vi har betalt, noe vi ønsker å bruke for å gjøre bygda vår bedre.

Går rettens vei

– Dette er moralsk helt feil å gjøre. Fon Idrettsforening ønsker å strekke ut en hånd til kommunen og be om et samarbeid basert på gjensidig tillit og evne til å tenke løsninger for innbyggernes beste.

Men, heter det i brevet fra Fon IF til Tønsberg kommune: – Ønsker ikke kommunen å ha et slikt samarbeid vil idrettsforeningens sekundære syn være som følger:

Fon Idrettsforening bestrider vesentlige faktum i deres juridiske notat som gjelder Fon Flerbrukshus.

Fon Idrettsforening bestrider lovanvendelsen. Deriblant, men ikke begrenset til, relevansen til husleieloven.

Fon Idrettsforening bestrider muligheten for oppsigelse av foreningens bruksrett.

– Tar gjerne Tønsberg kommune til retten, om nødvendig, sier Even Lislebø, leder i Fon idrettsforening, til ReAvisa.

Gir seg ikke på tørre møkka

Avslutningsvis heter det i brevet, i tydelige ordlag: «Blir idrettsforeningens bruksrett og legale rettigheter over Fon Flerbrukshus svekket som følge av Tønsberg kommunes disposisjoner, derav salg, utleie og bruksendring av eiendommen, vil foreningen med bistand fra sine betydelige juridiske ressurser om nødvendig be rettsapparatet om midlertidig forføyning eller søksmål».

Foreldregruppa bekrefter at de ikke kommer til å gi seg, eller som det heter her i Re: Ikke gi seg på tørre møkka. Det er oppretta en spleis der bygdefolket kan bidra til utgifter som kan følge med et juridisk etterspill, hvis det blir nødvendig.

I kommunedirektørens innstilling står det skrevet: «Det foreligger ikke en rettslig avgjørelse når det gjelder eierskapet, men kommunedirektøren vurderer at

foreliggende kontrakter bekrefter Tønsberg kommunes eierskap til bygget».

David mot Goliat?

Engasjementet er stort med mange høringssvar og flere innspill direkte til våre folkevalgte, flere med kopi til lokalavisa. I en mail fra Jørgen Skrikestad, styremedlem i Fon IF, til hovedutvalgsmedlemmene som får saken på sitt bord onsdag til uka, står det skrevet:

– En offentlig rettssak mellom en liten, men kraftfull, idrettsforening og Tønsberg kommune vil nok ikke føre til betydelige besparelser for kommunen.

– Heller en besparelse på stemmer ved neste valg til de som støtter nedleggelse av Fon Barnehage.

Kan spare 2,5 millioner

Det kommer fram i kommunedirektørens innstilling at innsparingspotensialet ved nedleggelse «er revidert noe», men at «en nedleggelse vil fortsatt ha et klart innsparingspotensial. Gitt høyeste innsparing og helårseffekt, vil årlig innsparing ved en nedleggelse være 2.512.750 kroner basert på dagens barnetall. Enkelte år med lavere barnetall vil innsparingen være større.

«Ut ifra dette perspektivet, vurderer kommunedirektøren at det er hensiktsmessig å legge ned Fon barnehage», heter det, der en eventuell mangel på barnehageplasser nevnes i en setning:

«Det er usikkerhet knyttet til barnetall i området Fon og Revå, og relativt små barnetallsøkninger, vil kunne føre til manglende barnehagekapasitet i Brekkeåsen barnehage».

