Vil stemme i mot barnehage-nedleggelse: – Nå må vi sette på bremsene

– Vi har gått denne nye runden, selvfølgelig. Men lander på et klart nei til nedleggelse, sier Christina Grefsrud-Halvorsen (SV) – som det eneste partiet som ovenfor ReAvisa i skrivende stund har tatt et klart standpunkt i omkampen om Fon barnehage.

Fon barnehage er foreslått nedlagt i kommunedirektørens innstilling, i tillegg til at bygget blir solgt. Det kan du lese mer om i denne ReAvisa-saken. Dette er etter en ny runde, da saken ble utsatt sist – på grunn av sviktende faktagrunnlag.

Reaksjonene er sterke fra foreldrene i Fon, men også bygda ellers – det mobiliseres til en markering utafor rådhuset i Tønsberg når saken kommer opp i utvalgsmøte der onsdag til uka, 4. februar 2026.

Tre hovedgrunner for å si nei

Christina Grefsrud-Halvorsen (SV) mener det er mange gode grunner til å beholde Fon barnehage, men de tre viktigste er: – Barnas beste. Vi veit at barn trenger barnehager i nærhet til hjemmet.

– Søsken. Vi ser jo at kommunedirektøren opplyser at det ikke kan garanteres at søsken kommer i samme barnehage, ved en nedleggelse i Fon.

– Barnetall: Det står også i saken at det er usikkerhet rundt kommende barnetall, og det er nevnt mulig manglende plass i Brekkeåsen.

Mer enn «bare» en barnehage

– Jeg skjønner veldig godt at dette blir veldig vanskelig å svelge: Økt belastning i hverdagen, og det siste småbarnsforeldre trenger er vel enda mer tidsklemme i livet sitt. Mer kjøring, mer tid i bil.

– Det er ikke tvil om at dette fører til utfordringer for de det gjelder, nemlig barn og foreldre. Men vi ser at også veldig mange andre er svært engasjert i denne saken.

– Fon barnehage og Fon flerbrukshus er en samlingsplass, og derfor viktig for bygda som mer enn «bare» en barnehage, sier SV-Christina til ReAvisa.

Bekymra for at Re mister mye

SV er det eneste partiet som har gått ut nå og flagga sitt syn i saken ovenfor ReAvisa, i skrivende stund. Christina mener denne saken også dreier seg om hensynet til hele den nye Tønsberg kommune:

– Jeg ser at mange er bekymra for at Re mister mye. Nå også en barnehage, hvis ikke flere partier velger å dele SV sitt standpunkt. Vi folkevalgte må være bevisst på det og ta hensyn til det, vi må se hele kommunen.

Innsparinga har blitt redusert siden forrige gang saken lå på lokalpolitikerne sitt bord, SV-Christina mener det ikke er snakk om de store summene:

– En relativt liten og usikker innsparing, satt opp mot store negative konsekvenser, mener SV.

