ReAvisa-tipser: – Alt som normalt over «bakkane»

Det er én veistrekning her i Re – minst! – som mange skyr som pesten. Hvert fall om vinteren.

Veien mellom Revetal og Undrumsdal, Kåpeveien som den heter på kartet, over «bakkane» som det heter på folkemunne, den kan være en utfordring på glatta. Og verre har det bare blitt i de seinere åra?

Nå sklir det biler ut av veien her så å si hver dag. Det kan ha noe med at stadig flere kjøretøy drives av tunge batteripakker, kombinert med at stadig flere sklir rundt på piggfri gummi?

– Fullt kaos!

Skjedde det noe trafikalt her før i tida, så kom det en oppdatering i politiloggen, kanskje med en politi-uttrykning. Men så skjer langt sjeldnere nå om dagen. Patruljene tør vel ikke begi seg ut på veien sjøl, engang?

Heller ikke i dag har det vært noen oppdateringer på flere trafikale utfordringer langs Kåpeveien, fra operasjonssentralen for Politiet i Sør-Øst.

Men en ReAvisa-tipser sender bilder, og skriver tørt: – Alt som normalt over «bakkane». Det vil si: Fullt kaos.

Det skal ikke være snakk om personskader i forbindelse med de trafikale hendelsene.

