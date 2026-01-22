Dato: av

Nå realiseres en gammel kampsak: Byggestart til uka

TVERRPOLITISK: Re-presentanter fra hele det politiske spekteret fra høyre- til venstre-sida har pusha på for en tryggere Bispevei. Her med folkevalgte fra Re-kanten for fem år siden, da det ble enda en utsettelse av gang- og sykkelsti-prosjektet. Det er bare en av mange saker i ReAvisa-arkivet om denne saken. Til uka starter arbeidet og det skal være ferdig til sommeren neste år. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Tirsdag til uka starter jobben med å få på plass gang- og sykkelstien mellom Linnestad og Ås langs Bispeveien.

Dette prosjektet har vært veldig etterlengta og er en eldgammel kampsak her i Re, noe ReAvisa har skrivi spaltemeter opp og ned og i mente opp gjennom alle år.

Til uka starter jobben med å få dette på plass – omsider. Når alt er ferdig er det sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Tønsberg og Revetal og videre til Svinevoll.

Utsettelser på utsettelser på utsettelser

OPPSTART: Tirsdag 27. januar 2026 starter det fysiske arbeidet langs den fem kilometer lange strekningen med ny gang- og sykkelsti. Arbeidet vil være ferdig sommeren 2027. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Kontrakten med entreprenøren ble signert rett før jul. ReAvisa skreiv på lederplass «Kan vi tro at det er sant?». – Endelig skjer det noe, sa Lars Sollie i kommunestyremøtet for ett års tid siden. – Forhåpentligvis, må jeg si – med tanke på hvor mange ganger vi har trudd at det skulle skje noe tidligere.

I alle åra som har gått har ReAvisa skrivi nye spaltemetere om saken, ofte med samme inngang: «NÅ skjer det!» Men så skjer det ikke, likevel. – Løftebrudd!, har et tverrpolitisk trøkk uttalt fra Re-kanten hver gang vedtak ikke har blitt realisert. Alle partier har gått sammen om kravet.

Utsettelser har gjort prosjektet dyrere: Gang og sykkelstien blir dobbel så dyr, skreiv ReAvisa for drøyt tre år siden. Men nå skal det endelig bli noe av denne sårt savnede asfaltstripa mellom Re og Tønsberg. Les enda mer om saken i ReAvisa-arkivet.

Veiarbeid fram til neste sommer

MINISTERBESØK: For 11 år siden prøvde daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) seg på en sykkeltur langs Bispeveien. Han var enig i behovet for en sikrere Bispevei gjennom Re. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Det blir aktivitet flere steder langs det omtrent fem kilometer lange anleggsområdet fra Ås til Linnestad boligområde. For å slippe å stenge veien helt, innfører vi lysregulering gjennom det meste av byggeperioden.

Det betyr at det blir redusert framkommelighet, kanskje frem til neste sommer, når anlegget skal være helt ferdig, informerer Vestfold fylkeskommune i ei pressemelding.

Lysregulering gir trygg og sikker framkommelighet for alle som kjører på Bispeveien, sammenlikna med full stenging.

Flytter matjorda først

GANG- OG SYKKELSTI-ÅPNING: For seks år siden var det åpning av den nye gang- og sykkelstien fra Bakke mølle til Svinevoll. Straks skal det bli Linnestad – Ås sin tur. Eller?, skreiv ReAvisa den gang. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa..

Det første som skjer er at gravemaskiner flytter matjord for å gjøre plass til den nye gang- og sykkelveien. Det blir også stor aktivitet der den nye brua skal bygges over Vesleelv.

Her må det tas hensyn til både fisk, elvemuslinger, grunnforhold og vegetasjon. Matjorda behandles etter strenge regler for å bevare kvaliteten, heter det på fylkeskommunens nettsider.

Når arbeidet er ferdig legges matjorda tilbake til jordbruket. – Vi følger nøye med på disse forholdene gjennom hele anleggsperioden, informerer Vestfold fylkeskommune.

