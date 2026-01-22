Nå realiseres en gammel kampsak: Byggestart til uka

Tirsdag til uka starter jobben med å få på plass gang- og sykkelstien mellom Linnestad og Ås langs Bispeveien.

Dette prosjektet har vært veldig etterlengta og er en eldgammel kampsak her i Re, noe ReAvisa har skrivi spaltemeter opp og ned og i mente opp gjennom alle år.

Til uka starter jobben med å få dette på plass – omsider. Når alt er ferdig er det sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Tønsberg og Revetal og videre til Svinevoll.

Utsettelser på utsettelser på utsettelser

Kontrakten med entreprenøren ble signert rett før jul. ReAvisa skreiv på lederplass «Kan vi tro at det er sant?». – Endelig skjer det noe, sa Lars Sollie i kommunestyremøtet for ett års tid siden. – Forhåpentligvis, må jeg si – med tanke på hvor mange ganger vi har trudd at det skulle skje noe tidligere.

I alle åra som har gått har ReAvisa skrivi nye spaltemetere om saken, ofte med samme inngang: «NÅ skjer det!» Men så skjer det ikke, likevel. – Løftebrudd!, har et tverrpolitisk trøkk uttalt fra Re-kanten hver gang vedtak ikke har blitt realisert. Alle partier har gått sammen om kravet.

Utsettelser har gjort prosjektet dyrere: Gang og sykkelstien blir dobbel så dyr, skreiv ReAvisa for drøyt tre år siden. Men nå skal det endelig bli noe av denne sårt savnede asfaltstripa mellom Re og Tønsberg. Les enda mer om saken i ReAvisa-arkivet.

Veiarbeid fram til neste sommer

– Det blir aktivitet flere steder langs det omtrent fem kilometer lange anleggsområdet fra Ås til Linnestad boligområde. For å slippe å stenge veien helt, innfører vi lysregulering gjennom det meste av byggeperioden.

Det betyr at det blir redusert framkommelighet, kanskje frem til neste sommer, når anlegget skal være helt ferdig, informerer Vestfold fylkeskommune i ei pressemelding.

Lysregulering gir trygg og sikker framkommelighet for alle som kjører på Bispeveien, sammenlikna med full stenging.

Flytter matjorda først

Det første som skjer er at gravemaskiner flytter matjord for å gjøre plass til den nye gang- og sykkelveien. Det blir også stor aktivitet der den nye brua skal bygges over Vesleelv.

Her må det tas hensyn til både fisk, elvemuslinger, grunnforhold og vegetasjon. Matjorda behandles etter strenge regler for å bevare kvaliteten, heter det på fylkeskommunens nettsider.

Når arbeidet er ferdig legges matjorda tilbake til jordbruket. – Vi følger nøye med på disse forholdene gjennom hele anleggsperioden, informerer Vestfold fylkeskommune.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.