Re-kamerater er klare for konsert: – Skrekkblanda fryd

Nå skal de ut på scenen, de som trives best i kulissene. – Det kan nok bli med denne ene gangen…

Re-kameratene vil snart spille sin aller første konsert. Navnet tilsier at dette er en lokal versjon av gitarkameratene:

Frank Wedde (61), Thor-Morten Hansen (49), Sindre Gade Johnsen (31) og Sindre Bjørnsen (27) består bandet – med noe usikkert band-navn – av.

Kjente fjes i det lokale kulturlivet

Det er langt ifra sånn at de ikke har stått på en scene før, det har de alle sammen gjort. Det har bare vært så sjelden i front og så nakent og nede og med bare gitar og sang, som nå. De har helst valgt å holde seg litt i bakgrunn.

Frank Wedde har i over halve livet sitt arrangert talentshow og konserter med ungdom, det skal han også gjøre på Kulturhuset Elverhøy den første søndagen i februar.

Thor-Morten Hansen har stått bak talentkveldene på Revetal gamle stasjon i ei imponerende lang årrekke, les mer om det og avskjedskonserten i fjor her.

Sindre Gade Johnsen har gått fra å være et ungt talent sjøl på scenen til å bli med å arrangere slike konserter her i Re.

– Da spørsmålet kom måtte jeg bare si ja

Sistemann Sindre Bjørnsen er til sammenlikning et litt ubeskrevet blad. De sammenlikner seg med de opprinnelige gitarkameratene med blant andre Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde. – Han må være han ingen veit hvem er. Askil Holm?

Sindre Bjørnsen er barne- og ungdomsarbeider med base på Kulturhuset Elverhøy, han hadde Thor-Morten som musikklærer på barneskolen og har drømt om å få spille med ham.

– Spørsmålet kom, det har jeg bare venta på. Da var det ingen tvil, jeg måtte si ja, sier yngstemann i gitar-kvartetten.

– Dette kan vi jo spelle for folk

Thor-Morten hadde viet mesteparten av fritida si til talentkveldene på Revetal gamle stasjon i 11 år, med over 200 barn på scenen, alle fikk øve og forberede seg på garasjeloftet til Thor-Morten i Kileveien i Ramnes.

Da det lokale kultur-eventyret var over i fjor, ville han bruke fritida si på egentid med musikk. Han hørte med Frank Wedde om de skulle klimpre litt på gitarer og synge sammen.

Sindre Gade Jonsen ble med og så enda en Sindre med etternavn Bjørnsen.

Det låt kjapt såpass bra at de tenke tanken å spille for folk.

– Virkelig en skrekkblanda fryd

– Vi måtte bare sette en dato, hvis ikke hadde vi bare blitt sittende her og spille for hverandre. Så vi satte fredag 23. januar 2026 – og nå er datoen her hvert øyeblikk, sier de med skrekkblanda fryd.

Thor-Morten og Frank kom sammen første gang i februar i fjor, og på Rockstream-festivalen sist sommer ble Sindre med på praten. Der ble det lagt svære planer, som også involverer Sindre nummer to.

– Da fikk vi virkelig vann på mølla og vi var ganske så fornøyde med det vi spikra utover Rockstream-kvelden og -natta. Om det har blitt akkurat sånn som vi planla da, det har det vel neppe.

Kan fort bli veldig eksklusivt

Hele greia er å stikke seg fram. Alle som trives best i kulissene skal nå fram i spotlighten sjøl. – Ikke at det er så viktig for oss å stå der helt framme, men det er moro å prøve noe nytt, forteller Thor-Morten.

– Det kan bli veldig eksklusivt, skyter Frank inn, – det kan fort bli som ei skilpadde som stikker hue fram, men straks smetter tilbake inn under skallet sitt igjen. Det er et ekte «stunt-prosjekt».

Så om dette blir one night only eller om det vil gjentas, det veit ingen noe som helst om nå.

– Men vi koser oss når vi spiller og synger sammen. Det er det viktigste.

Litt usikkerhet rundt bandnavnet

– Jeg visste ikke hva vi het, engang, sier Frank og ler. – Jeg trudde vi het Re-gutta og har gått rundt og fortalt om konsert med Re-gutta. Det sier litt om hvor lave skuldre dette er, når du ikke veit hva bandet ditt heter engang.

Nå nærmer den aller første konserten seg, der Re-kameratene skal spille for folk for aller første gang. – Vi kan ikke bare bli sittende her og røre, vi må prøve oss i konsert, er den lokale kvartetten med gitar og sang enige om.

Konserten blir på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes fredag 23. januar 2026. Det blir 18 års aldersgrense og en slags venners venner-fest der man må melde seg på til en av de fire kameratene.

Javnt fordelt låtvalg

Det vil bli et stort spenn med stor variasjon i musikkvalget, der gutta har valgt ut fire coverlåter hver – pluss en låt fra albumet til Sindre Gade Jonsen, gitt ut under artistnavnet SinDream.

Lokalavisa var innom en øving og kan skrive under på at dette var trivelige toner: Fire gitarer, fire sangstemmer, med innslag av både ukulele og munnspill.

Re-kameratene starter pent og pyntelig foran venner og kjente til helga. Kanskje blir det flere konserter, kanskje blir dette både den første og den siste.

