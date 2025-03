Etter en lang og tidkrevende kamp ble det feira forsiktig i kommunestyremøtet denne uka, med et forbehold: Vi veit hvor mange kjepper som kan stikkes i hjula i denne saken.

Gang- og sykkelsti langs Bispeveien er en gammel kampsak, den går langt lenger tilbake enn ReAvisa sin eksistens. Men noe av det første den ferske lokalavisa tok tak i i oppstarten, var nettopp Bispeveien.

En ulykkesbelasta veistrekning gjennom Re, der vi dukka ned i ulykkestall og annen statistikk, pluss kritikk, planer og finansiering. Lite har ReAvisa skrivi mer om, enn nettopp Bispeveien.

Krav fra Re: Noe må skje

Overgangen fra riksvei til fylkesvei og bekymringene rundt det, status som avlastningsvei for E18, manglende sikkerhet, sakene har vært mange – og vi har sykla sammen med statsråder langs veien som lover tiltak og millioner.

Hvor gæli det kunne gå så vi da Skjeggestadbrua raste i 2015. Før det var det til og med en diskusjon om Bispeveien var en avlastningsvei eller ikke.

Da var det ikke lenger noen tvil: Kravet fra Re var at noe måtte skje. Trøkket ble holdt oppe i overgangen til ny kommune og nytt fylke.

Tatt feil, gang på gang

I de ti åra som har gått siden den gang har ReAvisa skrivi nye spaltemetere om saken, ofte med samme inngang: «NÅ skjer det!» Men så skjer det ikke, likevel.

Dessverre har vi tatt feil, gang på gang, når vi har sitert folkevalgte som forteller om oppstart til våren, høsten, neste år – snart.

Så det er ikke det minste rart at våre folkevalgte tar et lite forbehold, sjøl om saken ser ut til å være i innspurten – nok en gang:

Endelig – forhåpentligvis

Lars Sollie (H) fra Kleiva tok ordet først i denne ukas kommunestyremøte. Våre folkevalgte skulle bare banke igjennom et vedtak om å vedta detaljregulering av fylkesvei 35 Ås – Linnestad gang- og sykkelvei.

– Endelig skjer det noe – forhåpentligvis, må jeg si. Med tanke på hvor mange ganger vi har trudd at det skulle skje noe tidligere.

Han går langt i å skylde på regionsreformen, der prosjektet stoppa opp i overgangen fra Vestfold til Vestfold og Telemark fylke.

Reformene ødelegger

Ole Marcus Mærøe (R) bor langs Bispeveien, akkurat der gang- og sykkelveien stopper. – Endelig. Endelig. Det er et så stort behov, viser Rødt-representanten til – noe ingen har vært uenig i.

– En så trafikkert vei og en så viktig vei, sjøl når E18 ikke er stengt. Dette er virkelig på tide, og det er en tragedie at dette er blitt utsatt så lenge.

– Enda en grunn for at vi skulle vært foruten denne kommune- og regionreformen som ble pressa på oss.

Krysser fingrene

Linn Schistad (SV) fra Ramnes mener det å ferdes som myk trafikant langs Bispeveien, – det er i beste fall farlig, men egentlig er det umulig å ferdes trygt. Flott at dette nå ligger i sluttfasen.

Trude Viola Nordli (AP) kjenner også denne saken godt, fra sin tid som folkevalgt i Re kommune og i fylkeskommunen.

– Superduperbra, men la oss inderlig håpe at det ikke dukker opp noen kjepper i hjula nå.

Klok av skade

Så ble detaljregulering vedtatt og Tønsberg kommune har gitt sitt klarsignal. Prosjektet har dobla seg i pris, mens vi har venta på at det skulle bli en realitet.

Første del ble realisert for ett par år siden, det var gang- og sykkelveien fra Bakke mølle til Svinevoll. Nå ligger alt til rette for del to: Fra Linnestad til Ås.

Men ReAvisa tør ikke skrive at «NÅ skjer det!», ingen folkevalgte lar seg sitere på det – klok av skade.

Thorvald fikk en takk

Men presset vil fortsatt være stort, også fra mannen som ble hedret fra kommunestyrets talerstol: Thorvald Hillestad fikk en takk for hvordan han har jobba for denne saken, også i fylket.

Det ble foreslått at Thorvald tar med seg alle de andre som har jobba og stått på for denne saken, på den aller første sykkelturen.

Når prosjektet endelig er realisert og gang- og sykkelstien fra Linnestad til Ås er klar til bruk. En vakker dag.

