Bom stopp for Revetal-utbygging: – Redd for hva et nei gjør med videre utbygging og utvikling på Revetal

Mindretallet mener NVE har gitt grønt lys, flertallet mener at det ikke er nok: – Vi kan komme til å få langt mer negative rapporter i framtida. Hvis vi velger å forholde oss til fagfolk, da.

Sluttbehandling for detaljregulering for Elvebakken syd sto på agendaen for kommunestyremøtet 26. februar 2025. Denne saken har gått att og fram over lengre tid, dette var andre gangs behandling.

Trafikkløsninger, trafikkstøy, verneverdig bygg som må rives og grunnforhold har stikki kjepper i hjula for godkjenning – det siste er det fortsatt store bekymringer for. Og det stopper utbygginga, til sjuende og sist.

– Fare for liv og helse

Det var Re arkitektur AS som på vegne av Revetal utvikling AS som jobba fra fram planen som rommer et leilighetsbygg på fire etasjer med 21 leiligheter.

– Flere har uttrykt utrygghet i denne saken, i et omfang som jeg ikke har opplevd før, sier Ketil Teigen (AP). – Arbeiderpartiet har vært klare i denne saken hele veien:

– Er der fare for byggegrunn, er det fare for liv og helse.

– En fryktelig vanskelig sak

Hvem har, og hvem tar, ansvaret i framtida?, spør Arbeiderpartiet. – En fryktelig vanskelig sak for Høyre, her er vi splitta, varsler Jill Eirin Undem (H).

– For Høyre er det viktig at vi fortsatt skal ha fokus på utvikling på Revetal. Men som forrige taler sier, dette er et vanskelig område.

Forslaget fra Jill Eirin Undem (H) er å sende saken tilbake til administrasjonen.

Enhver skråning er ikke farlig

Det ble vist til skredet i Gjerdrum: – Vi lever i 2025, så vi har erfaring fra Gjerdrum. Men det bygger, etter mitt skjønn, veldig oppunder frykten for at dette kan skje overalt der det er en skråning, sier Ole Døvik (KrF).

Men her er det gitt et ok-stempel for å bygge, med de tiltak som er nevnt. – Vi kan jo synse og men ting, men jeg tenker at vi må bare stole på den fagkyndigheten, sier Ole Døvik (KrF).

– Det er jo behov for leiligheter på Revetal. Alternativet er, etter det jeg skjønner, å bygge ned dyrka jord, og det er ingen lystig sak.

– Sikkerheten kommer først

Pernille Skovly (H) mener at utvikling på Revetal er noe alle ønsker, – men vi som politikere må sikre at vi styrer denne utviklinga i riktig retning, sier Høyre-utbryteren som mener at dette prosjektet ikke er ansvarlig.

– Her kommer sikkerheten først, sier den nyinnflytta reingen som bryter med eget parti og stemmer for Arbeiderpartiets forslag.

Linn Schistad (SV) vil heller ikke gå for dette boligprosjektet: Grunnforhold, men også trafikale utfordringer, er argumentene.

Redd for videre utvikling på Revetal

Trond Ekstrøm (FrP) forteller at han også var veldig skeptisk til planene i starten, men det viktigste for å bli positiv til dette var at det ikke er kvikkleire i området som skal bebygges.

– Etter mitt skjønn sa NVE go til prosjektet, viser Ekstrøm til, – og dette vil være med på å styrke Revetal, mener FrP-eren som bor på Revetal.

– Jeg er også redd for hva et nei vil gjøre med videre utbygging og utvikling på Revetal, sier Tove Øygarden (H).

Utbygger gjør alt som kreves

Hun spør kommunestyret om hvorfor det bestilles en rapport fra NVE, hvis man ikke hører på det som blir sagt. Rapporten gir grønt lys. Og saken viser at utbygger gjør alt som kreves, mener Tove Øygarden (H):

– Vi har med en utbygger å gjøre som er opptatt av ansvarlig utvikling og ønsker å skape trygge hjem for framtidige beboere, i tråd med de beste faglige anbefalingene.

Karoline Lie (SP) er helt enig, og et samla Senterparti stemmer for en realisering av boligprosjektet.

Må stole på fagpersoner

– Jeg er ingen fagperson, men her har altså fagpersonene sagt go og det er det jeg forholder meg til, sier Karoline Lie (SP).

– Revetal skal utvikles videre, og dette er et av de få områdene som er igjen i sentrum uten å ta av dyrka eller dyrkbar mark.

Karoline Lie og hennes Senterparti kom i mindretall, for nå ble bygging stoppa av flertallet i kommunestyret.

Nei vedtatt med 27 mot 16 stemmer

Arbeiderpartiets forslag «Tønsberg kommune vedtar ikke forslag til detaljregulering av Elvebakken syd» fikk flertall i voteringa med 27 mot 16 stemmer.

De som stemte i mot forslaget fra Arbeiderpartiet og for bygging var Senterpartiet, FrP, KrF, 7 fra Høyre ved Frank Pedersen, Jill Eirin Undem, Anders Larsen, Tove Øygarden, Henning Wold, Kirsti N. Søyland og Terje Røssland.

Flertallet besto av resten av Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, INP, MDG, SV og Rødt.

Forskjellige innsigelser underveis

Revetal utvikling AS kjøpte huset og tomta i Brårveien 6 i 2014. Det er tre år siden saken starta i Tønsberg kommune, med forskjellige innsigelser underveis.

Planområdet er på 7,4 daa og bebygd med en enebolig fra 1904. Boligen er SEFRAK-registrert og utgjør, sammen med nabohuset i sør og stasjonen, siste rest av eldre bebyggelse på Revetal.

Bygningen er imidlertid i dårlig stand og den er bygd om flere ganger opp gjennom åra. Huset er likevel ett av de siste eldre bygningene som er igjen i bygdebyen.

Navn-korrigering i kommunestyret

Daniel Ims (AP) påpekte i kommunestyremøtet at navnet Elvebakken er feil, navnet på eiendommen er Elvestad, der det har vært landhandel i tidligere tider. Han har en oppfordring til å bruke navn som har tradisjon på stedet, til seinere saker.

Lokale entreprenører lokalavisa har snakka med forteller at de frykter for viljen til å satse på nye prosjekter på Revetal etter dette nei-et, som fort kan skape presedens for framtidige Revetal-prosjekter.

Blant flere er det stor overraskelse over vedtaket som oppfattes som fatta på synsing. ReAvisa har ikke lyktes å få en kommentar fra utbygger før denne saken blir publisert på nettavisa.

