Frykter vondt blir verre: – Vi må sette et minimum

– Mer fleksibilitet, det betyr fort frihet til å kutte enda mer.

Christina Grefsrud-Halvorsen (SV) møter ReAvisa utafor en av Re-skolene, det er en bitende kald januar-dag og vi har Ramnes skole i bakgrunn mens vi prater og tar ett par bilder.

Bakteppet er at SV er krystallklare, på alle nivå fra lokalt til nasjonalt, at en foreslått endring er å gå helt feil vei, – baklengs inn i framtida, mener SV-Christina.

Lærernormen står for fall?

Lærernormen står for fall – dersom flertallet i kommunekommisjonen får sin vilje. Normen setter et tak for antallet elever per lærer i grunnskolen. Den sier at det skal være minst en lærer på femten elever fra 1. til 4. trinn og per tjue elever i 5. til 10. trinn i grunnskolen.

Dette vil utvalget, satt ned av regjeringa i fjor, fjerne. Det er som en del av ei pakke med løsninger som skal sørge for at vi beholder velferdstjenester som skole og eldreomsorg når det blir færre yrkesaktive.

Lærernormen er en minstenorm som Tønsberg kommune per i dag ikke klarer å oppfylle.

Fleksibilitet gir frihet til enda mer kutt?

Utdanningsforbundet advarer mot forslaget og frykter større klasser og mindre tilpassa opplæring. KS støtter på sin side å fjerne lærernormen og mener det vil gi kommunene mer fleksibilitet og større frihet til å prioritere ressursene der de trengs mest.

– Vi er for lokalt selvstyre, men når det gjelder skole og barnehage så ser vi at det trengs øremerking og krav å strekke seg etter. Det gjelder også for Tønsberg kommune, sier SV-Christina.

– Mer fleksibilitet, det betyr fort frihet til å kutte enda mer. Jeg frykter virkelig for enda mer kutt enn det vi allerede ser at det blir kutta.

Ikke fjerne, men styrke

Christina Grefsrud-Halvorsen viser til at det politiske flertallet i Tønsberg kommune kutter over hele fjøla, og at kutt dessverre går ut over barn og unge. – Jeg frykter jo at hvis lærernormen forsvinner, så er det fritt fram for mer kutt.

Å fjerne lærernormen vil ikke gi noen bedre skole, hun har heller ikke noe til overs for å forandre på den. Det er mye diskusjon rundt forslagene fra kommisjonen om dagen, også internt i flere partier.

SV er derimot krystallklare, – vi vil kjempe for å beholde lærernormen. Og vi mener heller enn å fjerne den, så bør den styrkes.

Tønsberg kommune under norm

SV-Christina viser til at det ble langt flere lærere etter at lærernormen ble innført, den ble vedtatt i 2018. På landsbasis ble det ansatt 2.500 flere lærere, med størst økning blant de yngste elevene på 1. til 4. trinn. Men Tønsberg kommune har aldri klart å komme opp på norm.

– Tønsberg kommune – i likhet med mange andre kommuner – klarer ikke fullt ut å oppfylle lærernormen. Har den en funksjon da?

– Vi har allerede for få folk på skolene våre, det blir kutta mer enn godt er. Lærernormen er et minimum og vi burde selvfølgelig klart å løfte alle skolene våre opp på det nivået – minst. Men det gjelder per nå relativt få skoler i Tønsberg. De fleste skolene våre oppfyller lærernormen.

Vil fjerne mer

– Svaret på skranten kommuneøkonomi kan ikke være å kutte i ressursene vi setter inn for barna og ungdommene våre. Snarere må det være å sørge for mer inntekter til kommunene, mener SV-Christina.

SV har i budsjettforhandlinger med Arbeiderparti-regjeringa fått gjennomslag for penger til kommunene til toppa bemanning i barnehagene.

Toppa bemanning i barnehagene er også foreslått fjerna av flertallet i kommunekommisjonen.

Advarer sterkt

– Disse pengene, som SV forhandla fram i revidert budsjett i fjor og fikk styrka ytterligere i høst, var penger som redda oss fra mye av det foreslåtte kuttet i grunnbemanning i barnehagene våre, her i Tønsberg kommune.

– SV advarer sterkt mot å fjerne ordninga med toppa bemanning, vi er helt nødt til å sette et minimum: Vi bør heller styrke både lærernormen i skolen og også toppbemanninga i barnehagene.

– I hvert fall fram til vi får kjempa fram en styrka bemanningsnorm i barnehagene, også.

