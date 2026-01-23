Sofie (14) fra Re ble plukka ut: – Føler meg så heldig

– Jeg elsker å lese bøker og jeg er vel egentlig glad for at jeg har hatt det litt strengt med skjermtid. Men ikke skriv det, det må ikke mamma og pappa se.

Sofie Berg Skotnes (14) er plukka ut til den nasjonale juryen med fem ungdommer fra hele landet. De skal nominere bøkene som kjemper om prisen Årets ungdomsbok.

Thia Michelle Kisembo Granmo (14) skreiv flest bokanmeldelser av alle Revetal ungdomsskole-elevene og vant et gavekort i kantina på skolen. Klasse 9A vant gratis pizza til hele klassen.

Lesetips til ungdommer

De er begge veldig glad i å lese bøker, og de er glade for å kanskje kunne hjelpe andre ungdommer med å finne den samme lesegleden – gjennom prosjektet som Revetal ungdomsskole er med på.

Der har elevene lest bøker som de så har skrivi anmeldelser av. Det har vært både gøy og veldig meningsfylt, forteller Thia og Sofie til ReAvisa:

– Med bokanmeldelser er det kanskje lettere å finne den boka som passer for deg. Det er fint å være med på å gi leseråd til andre ungdommer.

Ekte leseglede

At Sofie i tillegg ble plukka ut til den nasjonale juryen i Årets ungdomsbok, var helt sykt, forteller hun: – Det er kjempegøy, vi i juryen får en hel skoledag i Oslo. Jeg føler meg så heldig!

Thia vant et gavekort i kantina som hun blåste ganske kjapt på iste og horn. Klasse 9A vant klassekonkurransen, de leverte flest med hele 48 anmeldelser og da ble det pizza til hele klassen.

Men juryrepresentasjon, gavekort, pizza og heder og ære til side: Den største gleden er å ha lesegleden.

Heller lese enn å scrolle

Thia forteller at hun reiser på biblioteket og låner bøker hver søndag, som en fin og ukentlig tradisjon, noe hun har gjort helt siden hun var liten. Sofie kan ploge seg vei gjennom ei tjukk bok på kort tid. Det blir altoppslukende.

– Forhåpentligvis er det flere som skjønner det: Hva det å lese en bok gir deg. Det er underholdning og det er læring, det er å forsvinne inn i en handling, en annen virkelighet, andre personer.

Begge leser de heller ei bok på senga til kvelden, enn å ligge å scrolle på mobilen. De merker at de sover mye bedre etter å ha lest enn å se på mobiltelefonen.

Aldri fritt fram med skjerm

Men nå begynner praten å skrubbe litt. For jentene veit at foreldrenes strenge beskjeder om begrensa skjermtid kan ha noe med deres store leselyst å gjøre. Men det skal helst ikke komme ut, hvert fall ikke i lokalavisa som alle leser.

De forteller begge om lite skjermtid fra de var små, og da måtte de jo finne på noe annet, da. Kjedelig, sånn med en gang, men da ble det ofte å finne fram ei bok å bla i.

– Sjøl om foreldrene mine ikke veit det, så setter jeg jo sånn egentlig pris på at det ikke var fritt fram med skjerm, forteller Thia med et smil. Sofie er helt enig.

Rett og slett litt deilig

– Kjede seg litt er bare bra. Da finner du på noe. For meg var det å lese bøker. Det er veldig fint, rett og slett litt deilig, forteller Sofie. – Og jeg tror ikke jeg hadde syntes det, hvis ikke jeg måtte oppleve det, bli pusha over på bøker, på en måte.

– Har du tilgang på skjerm, så dras du veldig mot det – og da vinner den liksom hver gang. Igjen, dette må ikke foreldrene våres få vite, men alle andre kan jo få greie på det:

– Begrensa skjermtid er så bra for barna deres!, forteller 9. klassingene, før de skyter inn: – Men lydbok, det er lov da!

Gir deg en god følelse

Nå setter 14-åringene seg heller ned med en bok, enn mobiltelefonen. – Vi kan anbefale det, hvis du vil gjøre noe bedre for seg sjøl. Scrolle gir deg egentlig ingenting, mens ei bok gir deg en god følelse.

Det er likevel ikke bare sorg og elendighet med mobiltelefonen. Når 9. klassingene først er ute og surfer på det store internettet, da er de innom sosiale medier der det finnes leseklubber for ungdom.

– Det er helt supert, og det er kanskje en trend om dagen – at det blir kult å lese igjen. Det er store grupper der ungdom gir hverandre gode lesetips og diskuterer bøker.

Altoppslukende bøker

Og det er ikke bare bra med bøker, heller. Thia forteller at en bok kan bli enda mer oppslukende enn hvilken som helst feed. – Jeg er så glad i å lese at jeg kan glemme tida.

– Jeg har en lei tendens til å lese utover natta. Jeg blir helt inni handlingen og jeg må bare lese litt til og litt til og litt til, sier hun og ler godt. Ei god bok kan fengsle deg helt.

Tjukke bøker stjeler noen ganger nattesøvn. Derfor velger de helst tynne bøker på kvelden, det kan være lurt. Så man får avslutta før det er morgen igjen.

Kritikerklasser i Re

Leseprosjektet ved Revetal ungdomsskole har fått 5.000 kroner fra Vestfold fylkeskommune og 3.000 kroner fra Tønsberg kommune til å kjøpe inn nye ungdomsbøker for. I tillegg har Revetal bibliotek hjelpa med utlån av bøker og de har også donert noen bøker.

9. klassene i Re har fått være kritikerklasser til U-prisen i regi av Stiftelsen Lese, som hvert år kårer Årets ungdomsbok. Elevene leste og anmeldte ungdomsbøker fra 2025.

Alle bøkene lå fast på «les-rommet» og elevene leste i halvannen skoletime per uke over en periode på fire uker. Mange leste mer hjemme, på kvelder og i helger.

Årets ungdomsbok

Elevenes anmeldelser ble fortløpende publisert på nett, og de leses nå av elever, lærere, bibliotekansatte, foreldre, forfattere og andre interesserte over hele landet.

Og nå er Sofie sitt bidrag til den nasjonale juryen levert, nominasjonene er klare og skal stemmes over. Boka med flest stemmer blir Årets ungdomsbok. Og den blir kåret med god hjelp fra 9. klassinger ved Revetal ungdomsskole.

Som en følge av leseprosjektet har det også blitt oppretta en bokklubb for ungdom som møtes hver onsdag etter skoletid, fra cirka klokka 14.30, på Låhnehuset i Revetalhagen.

Merk: 14-åringene har fått lese gjennom saken før publisering. De tar sjansen på at mamma og pappa ikke leser den…..

