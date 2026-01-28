Omrokkeringer på Re-torvet: Hva ønsker du deg hit?

Kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran forteller at han får gode forslag til hva folk ønsker seg av butikker og tilbud. Nå pakker Norwegian modellers seg ut av lokalene og noe nytt skal inn. Hva skulle du ønske deg på Revetal?

Det er stadig noen omrokkeringer på Re-torvet. Frisørene har slått seg sammen, Himmel og hår finner du nå samlokalisert med Re hårstudio i felles lokaler. Dermed er Himmel og hår sine lokaler ledig, og inn kommer Beauty extreme, som flytter fra 2. etasje inne på senteret.

Norwegian Modellers legger ned, hobbybutikken har eksistert i mange tiår og har drivi på Revetal siden de flytta inn her i 2019. Dessverre med røde tall i regnskapene. Nå på nyåret var det kroken på døra, både for den fysiske butikken og nettbutikken.

Martin Gran: – Ikke en overraskelse

Nå rettes blikket mot hva som skal skje videre med lokalene. Martin Gran, kjøpmann og sentrumsutvikler og utleier av lokalene ved Revetal invest AS, forteller at beskjeden om nedleggelse ikke kom brått på.

– Jeg har hatt dialog med dem en stund og skjønte at dette ikke var noe de bestemte over natta. Vi har også prøvd å hjelpe til, blant annet med litt hyggeligere husleie for å få det til å gå rundt.

Martin beskriver Norwegian modellers som en butikk med en tydelig identitet. – Det har vært en veldig fin butikk å ha her. Mange menn har hatt sin egen butikk å gå i, mens konene har handla i andre butikker.

Interesse for lokalene

Det har allerede meldt seg interesse. – Nabobutikken, dyreklinikken, har lufta at de kanskje kunne tenke seg mer plass. I tillegg har jeg hatt et par andre henvendelser, så vi får se hva det ender med, sier Martin Gran til ReAvisa.

Han er åpen for flere typer virksomhet. – Jeg er egentlig åpen for alt. Det er alltid fint om det kan komme noe vi ikke har fra før, og som Revetal trenger.

Norwegian modellers har aldri klaga på at butikken ligger der den ligger på Re-torvet.

Får mange gode forslag

– Det er klart at noen steder på senteret har mer trafikk enn andre, men har du en god butikk med noe folk trenger, så kan det fungere veldig bra å ligge litt utafor hovedstrømmen, mener Martin.

Han forteller at han javnt og trutt får innspill fra folk om hva de savner på senteret, slike forslag setter han pris på.

– Det er tydelig at folk bryr seg om Revetal og hva tilbudet på Re-torvet består av.

En del av en større utvikling

På spørsmål om hvordan han håper Revetal utvikler seg videre, er svaret tydelig: – Jeg håper vi kan være et lokalsenter med passe størrelse, god service og et tilbud folk faktisk bruker.

I tilfelle Norwegian modellers er det et tydelig tegn i tida. Butikken har eksistert i årtier, men måtte nå kaste inn håndkle – tross husleie-rabatt og hjelp fra utleier Martin Gran.

Nedleggelsen markerer dermed ikke bare slutten på én butikk, men et skifte i handelsmønsteret – noe som merkes også lokalt på Revetal.

«Takk for alle fine år!»

«Vi i Norwegian modellers legger dessverre ned driften. Det har ikke vært en enkel beslutning, men vi selger rett og slett ikke nok til å drifte butikken videre på en forsvarlig måte», skriver butikken på egen nettside.

Elefun overtar garanti og reklamasjonsansvar for kundene, nedleggelsen betyr nedleggelse også av nettbutikken: «Vår butikk har også fungert som lager til nettbutikken. Fysisk butikk og nettbutikk har derfor vært nært knytta sammen, og nedleggelsen vil innebære begge».

«Det vil bli gjort en styrt avvikling av driften tidlig i 2026», skriver butikken på egen nettside, der siste ordinære åpningsdag oppgis til fredag 23. januar 2026.

