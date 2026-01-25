Hallen har tørka opp – straks starter gjenoppbygginga

Vålehallen ble stengt etter vannlekkasje og vil være delvis stengt enda en stund til. Det er fortsatt usikkerhet rundt når alt er tilbake til normalen igjen.
Deler av gulvet i Vålehallen ble ødelagt etter vannlekkasjen 13. januar 2026, ReAvisa skreiv om vannlekkasjen samme morgen som det skjedde. Dette er den fjerde vannlekkasjen i hallen over noen år.
– Tønsberg kommunale eiendom forteller at arbeidet med å tørke gulvet er i rute, og at dette forventes ferdigstilt førstkommende fredag, forteller Anders Nygaard, tjenesteleder for idrett og friluftsliv i Tønsberg kommune.
Hektisk aktivitet
Sjøl om tørkejobben nærmer seg ferdig, er det fortsatt jobb som gjenstår før hallen kan tas i bruk for fullt igjen. – Deler av gølvet er ødelagt og må erstattes. Gjenoppbygging er bestilt, men vi kan foreløpig ikke si med sikkerhet når dette arbeidet vil bli sluttført.
Det har vært hektisk aktivitet i idrettslaget for å fordele tid på det som er igjen av hallen og som fortsatt kan brukes, det er ikke nok tid og plass til å la alle treninger og kamper gå som planlagt.
– Jeg vil gi ros til idrettslaget som har håndtert denne situasjonen på en svært konstruktiv måte. Det er selvfølgelig utfordrende, sier Anders i ei pressemelding.