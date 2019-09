Norwegian modellers AS flytter inn på Re-torvet

I løpet av ett par ukers tid åpner butikken med masse radiostyrt moro på Revetal.

– Dette blir bra! Vi flytter til helt nye lokaler på Revetal – kontrakt er signert og det jobbes iherdig for å få alt klart til åpning 14. oktober.

Det melder Norwegian modellers AS på sin Facebook-side. De flytter fra nåværende lokaler på Sem.

– Vi valgte å gå for Re!

Til ReAvisa utdyper Geir Widerøe på vegne av innflytteren:

– Grunnen er at bygget vi er i i dag ligger ute for salg. Martin Gran kom da med et forslag om at vi kunne få leie lokaler av han på Revetal.

– Dette syntes vi hørtes spennende ut. Så vi valgte å gå for Re!

Med flyttingen hintes det til at det også dukker opp noen nye merker i butikken. I tillegg til fysisk butikk, er det også nettbutikk.

Over førti års fartstid

Norwegian Modellers AS har vært leverandør av hobbyartikler siden 1978, og samarbeider med de store produsentene og distributørene av RC-utstyr for å hele tida tilby nye og spennende produkter, heter det på nettsiden deres.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske Norwegian modellers velkommen hit til Revetal, melder Martin Gran på vegne av Re-torvet.

Norwegian modellers AS flytter inn i lokalene ved siden av Revetal dyreklinikk.

