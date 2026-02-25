Starter en spleis for å sikre et rimelig russeball for alle: – Håper på støtte fra folk og firma i bygda

I den ferske ReAvisa kan du lese om Re-russen som går en ny og annerledes russetid i møte, som det første russekullet med nye rammer for russefeiringa. De håper likevel på å videreføre flere gode Re-russ-tradisjoner.

Russen har fått mye kritikk og russetida har blitt mer og mer problematisk, men her i ReAvisa har vi sjelden hatt noen negative saker om Re-russen.

– Vi har mye å leve opp til fra tidligere russekull, og det skal vi sørge for at vi gjør, sier russepresident Philip Marti i den rykende ferske ReAvisa.

– Alle skal med, det er jo hele poenget med et russeball

Årets russepresident leder Re-russen inn i en ganske annen russefeiring, fra og med denne våren. Også for første gang uten økonomisk støtte til russeball – derfor oppretter russen en spleis – du finner den her (ekstern lenke). Les mer om årets russefeiring i den ferske ReAvisa.

– Det har gitt oss en stor usikkerhet. Vi håper på støtte fra lokalsamfunnet, om det er noen der ute som unner oss et skikkelig russeball så støtt spleisen vår, enten du husker sjøl hvor moro det var, eller om du er onkel, tante, bestemor eller oldefar til noen som skal feire – hver krone teller.

– En egenandel har det alltid vært, men nå frykter vi at den vil bli altfor høy. Vi håper på å gjøre den så lav at alle har mulighet til å være med, det er hele poenget med et russeball, sier Philip til ReAvisa.

«Endret avgangsmarkering 2026»

Årets russekull vil arrangere russeball, russedåp og mange av de andre faste tradisjonene på Re VGS. Men de får kortere tid å gjøre det på: Russefeiringa, eller «avgangsmarkering» som det nå heter, starter fra og med i år etter siste eksamen.

– Den første eksamen vil være 4. mai og siste 13. mai. Vi kickstarter feiringa etter den siste eksamen onsdag 13. mai, med russedåp og hele pakka, forteller Philip.

Det er to år siden regjeringa starta arbeidet med «Endret avgangsmarkering 2026». Målet var å sørge for en tryggere og mer inkluderende feiring.

Strengere rammer og kortere russetid

Forslagene, som nå blir en realitet fra og med årets russefeiring, var blant annet å flytte russetida til etter eksamen, innføre strengere regler for russebusser og få bedre kontroll av kommersielle aktører.

– Det er vel unt at ungdommen får feire 13 års skolegang. Men russetida og opptakten til den er altfor mye prega av ekskludering, kommersielt press, skader, misbruk av rusmidler og ulykker.

– Sånn kan vi ikke ha det, sa statsminister Jonas Gahr Støre ved lanseringa av prosjektet «Endret avgangsmarkering 2026».

En del av en nasjonal strategi

Prosjektets mål er å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan som skal bidra til en ny og mer inkluderende russefeiring, heter det på Regjeringen.no. Vestfold fylkeskommune bekrefter at endringene er tatt opp regionalt i vårt fylke, og Re VGS det samme lokalt her i Re.

I konklusjonen blir det oppfordra til å legge til rette for møteplasser der alle er velkomne. Sånn sett er det litt motstridende at Vestfold fylkeskommune fjerner støtten de tidligere har gitt til avgangsmarkeringa ved Re VGS.

Men det kan Re-lokalsamfunnet bøte på, hvis folk og firmaer støtter spleisen til Re-russen (ekstern lenke).

