Les papiravisa på nettavisa – november 2025

Randi løser ungdomsproblemer, Pål var en pioner med mye motstand som fikk mye rett til slutt, Tine har lagt håndballen på hylla og jobber i bank og sprer om seg med penger, Jorunn har blitt ny rektor og Lillian har feira 100 år, det kan du lese om i den ferske ReAvisa.

Hvis du eller noen du kjenner sliter med nesten hva som helst, så er det hjelp å få. Gjerne på en stubbe i skauen. Randi Vermelid ble i sin tid ansatt som ungdomskoordinator i tidligere Re kommune.

Jobben var opprinnelig tiltenkt det nye ungdomshuset på Revetal, som er blitt vedtatt og så stoppa – gang på gang. Men Randi har hele tida jobba minst like mye med ungdom som med ungdomshus.

Pengedryss fra bygdas store helt

Når det drøsser pengegaver over frivilligheten i Re, kommer en av bygdas største idrettsprofiler med sjekken: Tine Stange er en merittert tidligere håndballspiller og nå bankansatt. Pengene kommer godt med for et av bygdas ungdomslag.

Jorun Smith er nyansatt rektor på Ramnes skole, en 60-årsjubilant som skal feires med skoleforestillinger til uka. Les om hennes betraktninger om sin nye arbeidsplass og hvordan hun skal ta 60 års skolehistorie videre inn i framtida.

Vi oppsummerer høstens flom og ser litt på etterspillet som er varslet. Dette er en sak vi følger videre, selvfølgelig.

Langt ifra noen dans på roser

Det blir stadig flere som driver med kropp og helse på Revetal. Siste tilskudd er Ann Kristin Foss Holten (33) som slår seg sammen med Maria Dybdahl (44) til Revetal osteopati i de gamle lokalene til Pål Hotvedt som går av med pensjon etter 43 år på Revetal.

Pål har behandla 15.000 pasienter i bygdebyen vår, og han har vært en pioner på flere vis: Han var den første, av i dag mange behandlingstilbud, på Revetal. Han var også blant de første i et fag – som først ble autorisert for tre år siden.

– Det har langt ifra vært noen dans på roser, sier pioneren som ble meldt til Helsetilsynet for sin praksis på Revetal.

Jula er allerede i gang

Ti år siden forrige gang det ble arrangert, blir det «Julaften for alle» igjen. I en “light-versjon”. Det er noen som sitter aleine i jula, og det vil de frivillige i Matutdelinga i Re gjøre noe med.

Etter fire år med matutdeling i Re, er det først nå at antallet går ned: – Det beste vi hører er «nå klarer vi oss, men takk for hjelpa», forteller de frivillige til ReAvisa. Les mer om det i avisa.

Det blir mye om jula, der førjulstida allerede er i gang med marked, messer og julebutikker. Vi rekker ei avis til før jul, så tips om det som skjer til Post@ReAvisa.no før 20. november så får vi det med i desember-avisa.

100-åring feira på Re helsehus

Våle skolekorps har hatt et stort prosjekt på gang denne høsten sammen med Søndre Slagen skolekorps. Det ble en grand finale for samarbeidsprosjektet med «A night at the Oscars» tidligere i høst, les om det i avisa.

En høytidelig og varm markering da Lillian Mariane Olsen fylte 100 år på Re helsehus, med ordføreren og lokalavisa på bursdagsbesøk. Les hva 100-åringen minnes med mest glede fra et langt og godt liv i papiravisa.

I tillegg er det boktips fra Revetal bibliotek, Martin sin faste dyrespalte, pluss mye, mye mer i papiravisa – som vanlig. Og det er som alltid nyttige lokale annonser som forteller om hva som skal skje framover, her i bygda vår.

Annonse- og folkefinansiert

ReAvisa er gratis å lese, på både papir og nett. Du finner ReAvisa i fysisk papirformat overalt i Re og omegn, og du kan lese papiravisa på nettavisa. Og den ferske november-avisa kan du lese her.

Avisa er annonse- og folkefinansiert. Setter du pris på ReAvisa og vil bidra til driften videre inn i framtida, så har vi vipps 54 02 82 eller konto 1506.09.87979 – merk bidrag med «gave».

Alle monner drar, vi takker for alle bidrag – små og store. Det har etter hvert blitt et viktig grunnlag for videre drift av denne lille lokalavisa.